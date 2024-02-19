Фанат Diablo 4 похвалил Helldivers 2 за монетизацию игры "без жадности"

Фанаты Diablo 4 обсуждают достоинства монетизации в Helldivers 2, и один из игроков утверждает, что Blizzard может "многому научиться" у их стратегии.
Запуск Helldivers 2 был просто потрясающим: в игру одновременно заходит столько игроков, что серверы едва справляются. Теперь успех шутера заставляет поклонников других игр обсуждать его достоинства.
Один из игроков Diablo 4 недавно опубликовал на Reddit запись, в которой утверждал, что в отличие от Blizzard стратегия монетизации Arrowhead "лишена жадности".
"Blizz хочет поощрить больше людей стать китами". сказал один из них, обсуждая возможные причины, по которым Blizzard устанавливает цены на комплекты и внутриигровую валюту.
Однако не все фанаты были убеждены в этом, и многие выступили в защиту стратегии Blizzard.
Аргумент, что "Blizzard еще многому предстоит научиться", довольно жалок. Они прекрасно знают, что делают.
Другие отметили, что "монетизация в Diablo IV касается только косметики...". В отличие от Helldivers 2, где игроки, заплатившие за боевой пропуск, получают дополнительные игровые возможности.
"D4 - идеальная монетизация для меня. Настолько дорогая, что у меня нет ни малейшего желания что-либо покупать!" пошутил один из игроков D4, а затем сказал, что, поскольку предметы в Diablo были чисто косметическими, они никогда не чувствовали себя проигравшими, не покупая их. Учитывая все вышесказанное, похоже, что сообщество пока разделилось во мнениях по поводу монетизации.
"достоинства монетизации"
Это пи..ей.
Достоинства деградации
Дожили, я бы понимал такие новости когда речь шла бы о бесплатных играх а не о двух платных.
Данатная валюта копится быстро. Ну убеждены да убеждены. "Однако не все фанаты были убеждены в этом, и многие выступили в защиту стратегии Blizzard."
Перфект транслате бужер96 вери гууууууд.
Вау! Когда там пойдут новости по комментариям на PG?