Фанат Diablo 4 похвалил Helldivers 2 за монетизацию игры "без жадности"

Фанаты Diablo 4 обсуждают достоинства монетизации в Helldivers 2, и один из игроков утверждает, что Blizzard может "многому научиться" у их стратегии.

Запуск Helldivers 2 был просто потрясающим: в игру одновременно заходит столько игроков, что серверы едва справляются. Теперь успех шутера заставляет поклонников других игр обсуждать его достоинства.

Один из игроков Diablo 4 недавно опубликовал на Reddit запись, в которой утверждал, что в отличие от Blizzard стратегия монетизации Arrowhead "лишена жадности".

"Blizz хочет поощрить больше людей стать китами". сказал один из них, обсуждая возможные причины, по которым Blizzard устанавливает цены на комплекты и внутриигровую валюту.

Однако не все фанаты были убеждены в этом, и многие выступили в защиту стратегии Blizzard.

Аргумент, что "Blizzard еще многому предстоит научиться", довольно жалок. Они прекрасно знают, что делают.

Другие отметили, что "монетизация в Diablo IV касается только косметики...". В отличие от Helldivers 2, где игроки, заплатившие за боевой пропуск, получают дополнительные игровые возможности.

"D4 - идеальная монетизация для меня. Настолько дорогая, что у меня нет ни малейшего желания что-либо покупать!" пошутил один из игроков D4, а затем сказал, что, поскольку предметы в Diablo были чисто косметическими, они никогда не чувствовали себя проигравшими, не покупая их. Учитывая все вышесказанное, похоже, что сообщество пока разделилось во мнениях по поводу монетизации.