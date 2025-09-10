Fortnite и Helldivers 2: кроссовер пока не планируется, но шанс остаётся

Arrowhead Game Studios уже успела приучить игроков Helldivers 2 к громким коллаборациям. Недавний Warbond, вдохновлённый Halo: ODST, добавил в игру спартанскую броню и культовое оружие из вселенной «Хало». Логично, что фанаты начали интересоваться: а не стоит ли ждать кроссовера с ещё одной гигантской франшизой — Fortnite?

На официальном Discord-канале генеральный директор Arrowhead Шамс Джорджани ответил на этот вопрос. По его словам, сотрудничество с Epic Games не входит в планы студии на данный момент, но он не исключает, что когда-нибудь это может произойти:

«Это не приоритет. Но кто знает, может быть, однажды. Fortnite — классная игра. И довольно большая».

Если судить по прошлым примерам, подобный кроссовер мог бы принести в Helldivers 2 набор косметических предметов, стилизованных под Fortnite, уникальные скины брони и, возможно, новые виды оружия.

Интересно, что Джорджани также поделился мыслями о будущем серии. Он отметил, что в случае выхода Helldivers 3 в игре может появиться социальный хаб, аналогичный Башне из Destiny. Там игроки смогут встречаться, показывать свои трофеи, получать квесты и взаимодействовать друг с другом. Сейчас же Helldivers 2 ограничивается только космическим кораблём игрока, рассчитанным на четверых, где доступно управление снаряжением и улучшением систем.

Helldivers 2 продолжает оставаться одной из самых популярных кооперативных игр 2025 года и доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.