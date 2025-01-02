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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 1 322 оценки

Геймдиректор Helldivers 2 о рейтинге DEI: "Игры должны дарить незабываемые эмоции, а не быть площадкой для политики"

AceTheKing
Новости

Как стало известно, один из пользователей поинтересовался у геймдиректора Arrowhead Studios Йохана Пилестедта, что разработчик думает касательно навязывания рейтинга DEI для разработчиков при создании игры.

По мнению Пилестедта, DEI портит игровой опыт, если не добавляет в игру ничего нового. Разработчик считает, что игры должны дарить игрокам незабываемые моменты, как это было в старые времена, а не быть площадкой для политических заявлений.

По словам Пилестедта, ему совершенно не нравятся ярлыки, однако, если бы ему было необходимо внедрить DEI в Helldivers 2, то с помощью него разработчик хотел бы показать сильную ксенофобию человечества по отношению к инопланетным захватчикам.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

> то с помощью него разработчик хотел бы показать сильную ксенофобию человечества по отношению к инопланетным захватчикам.

Я правильно понимаю, что с точки зрения этого ехана мерзких инопланетных жуков-людоедов надо ПАЛЮБИТЬ? // Александр Ковалёв

2
Пользователь ВКонтакте

То есть чел предлагает ксенофилию чтоли? // Raider Killa

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Он предлагает ту же гниль, что и аватар с игрой эндера // Александр Ковалёв

-2
jkneomaster
Геймдиректор Helldivers 2 о рейтинге DEI: "Игры должны дарить незабываемые эмоции, а не быть площадкой для политики"

Да конечно, но как мне кажется политика ПСН против 180 стран в эту самую политику и не входит! Лицемерие и лицемеры! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

-6
Footmob

Путаете мягкое и холодное...Он к Sony не имеет отношения... Он разработчик. Он сделал игру...Игра хорошей получилась? Да... Все то, о чем вы говорите, уже сделал издатель - Sony Playstation... Можете им направить свои претензии.

5
raspisnoy1 Footmob

полицаи работающие на немцев тоже так говорили))

-1