Геймдиректор Helldivers 2 о рейтинге DEI: "Игры должны дарить незабываемые эмоции, а не быть площадкой для политики"

Как стало известно, один из пользователей поинтересовался у геймдиректора Arrowhead Studios Йохана Пилестедта, что разработчик думает касательно навязывания рейтинга DEI для разработчиков при создании игры.
По мнению Пилестедта, DEI портит игровой опыт, если не добавляет в игру ничего нового. Разработчик считает, что игры должны дарить игрокам незабываемые моменты, как это было в старые времена, а не быть площадкой для политических заявлений.
По словам Пилестедта, ему совершенно не нравятся ярлыки, однако, если бы ему было необходимо внедрить DEI в Helldivers 2, то с помощью него разработчик хотел бы показать сильную ксенофобию человечества по отношению к инопланетным захватчикам.
> то с помощью него разработчик хотел бы показать сильную ксенофобию человечества по отношению к инопланетным захватчикам.
Я правильно понимаю, что с точки зрения этого ехана мерзких инопланетных жуков-людоедов надо ПАЛЮБИТЬ? // Александр Ковалёв
То есть чел предлагает ксенофилию чтоли? // Raider Killa
Он предлагает ту же гниль, что и аватар с игрой эндера // Александр Ковалёв
Да конечно, но как мне кажется политика ПСН против 180 стран в эту самую политику и не входит! Лицемерие и лицемеры! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Путаете мягкое и холодное...Он к Sony не имеет отношения... Он разработчик. Он сделал игру...Игра хорошей получилась? Да... Все то, о чем вы говорите, уже сделал издатель - Sony Playstation... Можете им направить свои претензии.
полицаи работающие на немцев тоже так говорили))