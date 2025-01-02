Геймдиректор Helldivers 2 о рейтинге DEI: "Игры должны дарить незабываемые эмоции, а не быть площадкой для политики"

Как стало известно, один из пользователей поинтересовался у геймдиректора Arrowhead Studios Йохана Пилестедта, что разработчик думает касательно навязывания рейтинга DEI для разработчиков при создании игры.

По мнению Пилестедта, DEI портит игровой опыт, если не добавляет в игру ничего нового. Разработчик считает, что игры должны дарить игрокам незабываемые моменты, как это было в старые времена, а не быть площадкой для политических заявлений.

По словам Пилестедта, ему совершенно не нравятся ярлыки, однако, если бы ему было необходимо внедрить DEI в Helldivers 2, то с помощью него разработчик хотел бы показать сильную ксенофобию человечества по отношению к инопланетным захватчикам.