Геймплейный трейлер Helldivers 2 демонстрирует боевые и кооперативные механики ©

Вслед за подробными деталями и новыми скриншотами, Sony выпустила новый трейлер Helldivers 2, в котором раскрываются некоторые боевые и кооперативные механики игры для PS5 и PC. Хотя оригинальная игра не была игрой от третьего лица, новый трейлер действительно показывает масштаб предстоящей игры, а креативный директор Arrowhead Games Йохан Пилестедт называет ее "тактическим кооперативным шутером от третьего лица".

Стратагемы вернулись из предыдущей игры и позволяют вызывать воздушную поддержку, чтобы изменить ход сражения в свою пользу. Это действительно выглядит так, будто они взяли великолепную оригинальную игру и вложили в нее больший бюджет, в результате чего она выглядит потрясающе

Микаэль Эрикссон, директор игры, также появляется в ролике и объясняет: "Если вы противостоите тяжелобронированному противнику, вам нужно взять с собой специальное бронебойное оружие, но если вы взрываете улей жуков, обязательно возьмите орбитальные заграждения или другие взрывные стратагемы".

Helldivers 2 выйдет в этом году на ПК и PlayStation 5.