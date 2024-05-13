Генеральный директор Arrowhead вновь намекнул на появление Иллюминатов в Helldivers 2

В последнее время Helldivers 2 переживает не лучшие времена из-за поведения издателя игры, но многие пользователи с нетерпением ждем следующего контента, который может появиться в шутере. В связи с этим генеральный директор Arrowhead Studios Йохан Пилестедт намекнул, что в Helldivers 2 за кулисами скрывается еще один вид пришельцев или, возможно, целая вражеская фракция.
Эта информация появилась в ответ на вопрос некоторых игроков о включении в онлайн-шутер различных кроссоверов, например, потенциального кроссовера с "Хищником". На это босс Helldivers 2 ответил провокационно:
Представьте, что во вселенной Helldivers есть инопланетянин, похожий на Хищника, изгнанный из галактики и планирующий месть.
Другой пользователь написал: "Генеральный директор делится подсказками о следующей фракции?!?!!". На что Пилстед ответил: "Я бы этого не делал!", очевидно, в ироничной манере, поскольку он часто намекает в Twitter на то, что может появиться в Helldivers 2.
Другой игрок спросил в комментариях, не является ли это намеком на Иллюминатов, фракцию из первой игры, которая, как считалось, была побеждена. Пилестед ответил каламбуром явно намекающим на это.
Уже давно существует предположение, что Иллюминаты — это следующая фракция, которая появится в Helldivers 2. Более того, это не просто предположения: игроки заметили признаки этой фракции в игре. Они появляются уже несколько месяцев, а в прошлом даже были засняты синие лучи, характерные для этой расы, которые издалека поражали игроков.
В первой части Helldivers третьей фракцией были Иллюминаты — группа псионических инопланетян, известных также как Ск'иты и склонных к созданию барьеров, щитов и защитных технологий, а также метательного оружия.
Вот только теперь когда игра ушла с половины планеты она и нафиг никому уже не нужна, спасибо SONY за то что насрали и себе в штаны и разработчикам и про геймеров не забыли.
Перевести "projectile weapons" как "метательное оружие" - это сyка сильно.
Да как то нет желания теперь в это играть.
Убили хорошую игру на ровном месте из-за собственных амбиций а жаль.
я может чего-то не понимаю, но игра все еще у игроков и никаких дополнительных лаунчеров пока устанавливать не нужно, так почему ее убили?