Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 605 оценок

Глава Arrowhead: "Боевой дух студии стал гораздо лучше" - Helldivers 2 восстанавливается после неудачного обновления

IKarasik IKarasik

После бурной волны критики, вызванной сентябрьским обновлением Into the Unjust, атмосфера в студии Arrowhead заметно улучшилась. Об этом сообщил генеральный директор команды, Шамс Йорджани, в официальном Discord-сервере игры.

Обновление Into the Unjust принесло в Helldivers 2 новые пустынные планеты, подземные лабиринты, свежие типы врагов и новые миссии — но вместе с этим и серьёзные проблемы с производительностью, включая падения FPS и нестабильность даже на мощных ПК. Игроки массово жаловались, а недавние обзоры в Steam на время просели до статуса «Смешанные».

Спустя три месяца обстановка изменилась. Arrowhead выпустила серию исправлений, и игра постепенно пришла в чувства. По словам Йорджани, внутри студии «всё стало намного лучше»:

«Оценка в Steam растёт, разработка движется, а вам, похоже, нравится новый варбонд».

На данный момент недавние отзывы Helldivers 2 снова отмечены как «Очень положительные», что подтверждает — стабильность возвращается.

Дополнительный интерес подогрел и новый Warbond — Python Commandos, вышедший 2 декабря. Игроки приняли набор тепло, и это явно поддержало команду Arrowhead, которая непрерывно работает над улучшением игры после сложного осеннего периода.

Рикочико

В самой демократичной студии нет проблем с боевым духом!💪

Это все пропаганда поганых роботов социалистов! 😡

2