Глава Arrowhead хотел бы увидеть в фильме по мотивам Helldivers 2 как можно больше жестоких смертей знаменитых актеров

Генеральный директор Arrowhead Шамс Джорджани поделился своими мечтами о грядущей экранизации Helldivers 2, заявив, что хочет видеть в фильме как можно больше звездных актеров. Однако их участь, по его словам, будет неизбежно трагичной: «Все они будут жестоко убиты немедленно».

Экранизацией популярного шутера от третьего лица займется Sony, а Arrowhead, хотя и участвует в проекте, не ожидает большого влияния на конечный результат. «Мы не голливудские люди», — отметил Йохан Пилестедт, глава студии, добавив, что окончательные решения будут принимать профессионалы индустрии кино.

На данный момент Sony держит подробности фильма в секрете. Поклонники надеются, что адаптация напомнит культовый фильм «Звездный десант» Пола Верхувена, а Криса Пратта видят в роли одного из героев. Но как бы ни сложился кастинг, фанатов наверняка ждет зрелище, полное эпических боев и запоминающихся смертей.