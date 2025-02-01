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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 346 оценок

Глава Arrowhead намекнул на возможность кроссовера Helldivers 2 и вселенной Warhammer 40k

butcher69
Новости

Генеральный директор Arrowhead, Шамс Джорджани, подогрел интерес фанатов, намекнув на возможность кроссовера Helldivers 2 и Warhammer 40k.

В одном из обсуждений в Discord пользователь выразил сомнение, что Games Workshop (GW) разрешит использовать элементы Warhammer 40k. На это Джорджани ответил:

Могу сказать, что GW будет только рада кроссоверу, и мы сами большие поклонники Warhammer 40k.

Эти слова дают понять, что студия Arrowhead уже обсуждала такую возможность. Однако прямо сейчас разработчики заняты другими задачами, и ждать кроссовера в ближайшее время не стоит.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
DowncastKylian

хорошо им намекнули по карману из 180 стран, теперь будут видимо пытатся выехать, то на терминаторе, то теперь ваха, как паразиты прям...

-5
BluntZebulon

херню какую-то пишешь. Разрабы к отмене в 180 странах отношения не имеют, они даже против выступали

4
Лидер 666 BluntZebulon

это же новорег, он не видит разницы между издателем и разработчиком

1
DowncastKylian BluntZebulon

ты даже не понял, я вкурсе что разрабы тут не причем, только вот что они сделают, в итоге об это ноги вытрут эти поганые издатели лишь наварятся на хайпе от вахи, "подогревом" заниматся надо когда это свой проект, типо как ларианы... если ты до сих пор настолько наивен, что именно разрабы получают надбавки за успешность то ты ошибаешься, их получает поганый издатель, а разраб получает тумаки и фиксированую зарплату в лучшем случае, а в худшем просто выкинут молча с работы

0
Astrallines DowncastKylian

У каждой страны своя покупательная способность, так что ничего они не потеряли + политику никто не отменял.К тому же fortnite для примера эти кроссоверы нонстопом устраивает, чтобы продавать скины ~_~ Бизнес и ничего более.

-2
DowncastKylian Astrallines

в форточку денег немеренно вливают, но они и отхватывают тоже, от симпсонов например, а бывает как с футурамой и авторы тупо даже не знали, а время прошло и иск не приняли

0