Глава Arrowhead намекнул на возможность кроссовера Helldivers 2 и вселенной Warhammer 40k

Генеральный директор Arrowhead, Шамс Джорджани, подогрел интерес фанатов, намекнув на возможность кроссовера Helldivers 2 и Warhammer 40k.

В одном из обсуждений в Discord пользователь выразил сомнение, что Games Workshop (GW) разрешит использовать элементы Warhammer 40k. На это Джорджани ответил:

Могу сказать, что GW будет только рада кроссоверу, и мы сами большие поклонники Warhammer 40k.

Эти слова дают понять, что студия Arrowhead уже обсуждала такую возможность. Однако прямо сейчас разработчики заняты другими задачами, и ждать кроссовера в ближайшее время не стоит.