Глава Arrowhead: "При балансировке Helldivers 2 мы полагаемся на собственную аналитику, а не на стримеров"

Генеральный директор студии Arrowhead Шамс Джордани подробно объяснил подход к балансу Helldivers 2, подчеркнув, что разработчики полагаются на внутреннюю аналитику и статистику, а не мнение стримеров или кричащего меньшинства.

По его словам, стримеры представляют лишь малую часть аудитории, но их влияние значительно из-за широкого охвата. Подавляющее большинство игроков не участвует в дискуссиях на Reddit или других платформах, предпочитая просто играть.

Команда анализирует метрики игрового процесса, чтобы принимать взвешенные решения, которые учитывают интересы всей аудитории. Джордани признал, что студия не идеальна и тоже ошибается, но учится на своих промахах.