Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 543 оценки

Глава Arrowhead признал: новый патч Helldivers 2 ухудшил производительность, но исправления уже в пути

butcher69 butcher69

Свежий апдейт Into the Unjust для Helldivers 2 добавил подземные битвы с Терминидами, но радость игроков быстро сменилась разочарованием. Вместо захватывающего контента комьюнити обсуждает вылеты, фризы и падения FPS.

Недовольство оказалось настолько сильным, что вмешался сам генеральный директор студии Шамс Джорджани. В ответ на претензию о том, что каждое обновление делает игру только хуже, он признал:

Полностью понимаю. Производительность — тема, которую мы ОЧЕНЬ много обсуждали сегодня. Она недостаточно хорошая. Исправление наиболее срочных проблем уже готовится, но результат будет заметен не сразу.

Отдельно глава Arrowhead затронул и проблему огромного размера игры на ПК: после патча Helldivers 2 разрослась до 140 ГБ. По его словам, студия «прямо сейчас ищет решение».

На вопрос игрока, тестируют ли они игру на «квантовых компьютерах», Джорджани честно ответил: «Недостаточно!» — признав, что баги, кажущиеся редкими на стадии тестов, при миллионах игроков быстро становятся массовыми.

Это не первый раз, когда руководитель обещает исправить технические недочёты Helldivers 2. Теперь фанатам остаётся лишь ждать, что в этот раз Arrowhead сдержит слово и вернёт игре стабильность.

10
15
Комментарии: 15
Юрий Пенкин

хеллдайверс 2 1080p с fsr 1.0 который выглядит как мыльное *авно, 60 фпс с просадками постоянным при чём даже в хабе на корабле где тормозить абсолютно нечему, gears of war reloaded 1080p с fsr 3.1.3 который выглядит как 4к,120 фпс даже в кампании с небольшими и незаметными просадками, так кто тут кому свинью подложил?

4
flaur74

Там разве есть фср?) Насколько я знаю это встроенный апскейлер движка а не фср)

Destroited
но исправления уже в пути

Н@хуй это вооон туда !

3
Котян Сутоевич

А ты шибко хорошо дорогу знаешь. Много раз ходил?)

2
Destroited Котян Сутоевич

Нет просто ты там гидом работаешь и экскурсию предлагал но я не согласился так что давай как нибудь сам продолжай туда ходить.

1
YummyBayard Destroited

Ну так это с тобой что-то не так, раз тебе такие экскурсии предлагают.

1
pro100chok

Они до сих пор не внедрили апскейлеры, чем они там занимаются вообще.

BlackGrou

И слава Богу, что не добавили

1
ФВФЦ

3 вылета из игры за сессию, это вообще не дело

flaur74

Хз вчера играл несколько каток, не одного вылета) Видимо рандом)

FamousAdriel

Это с каждым патчем они говорят, а потом оправдываются: "ну движок старый, не можем оптимизировать и внедрить длсс". Тем временем разрабы верминтида2 на еще более старой версии этого движка всё внедрили, и оптимизон у игры отличный сделали.

flaur74

Верминтайд разве на этом двигле?)

BlackGrou

Да, в игре сейчас очень много багов, но автор статьи почему-то пишет так, словно разрабы никогда не занимались багами, а только их плодят. Это не так. Разрабы брали 60 дней, чтобы поправить баги и баланс, и на тот момент у них все отлично получилось решить. Сейчас же у игры столько багов, потому что наложились несколько факторов друг на друга, а именно - лето с большим количеством отпусков и плюс разрабы не хотели оставлять игроков на лето без контента, поэтому они отложили на второй план отладку багов.

Listoman

А чем они занимались 1.5 года? Контента нового минимальное кол-во и он однообразный, нейросетевые бп клепали?)

1
flaur74

Ну с весом игры на пк явно нужно что-то решать, там по сути дела ишние 100гб , хотя на фритюрницах игра весит чуть больше 30гб )