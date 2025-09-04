Глава Arrowhead признал: новый патч Helldivers 2 ухудшил производительность, но исправления уже в пути

Свежий апдейт Into the Unjust для Helldivers 2 добавил подземные битвы с Терминидами, но радость игроков быстро сменилась разочарованием. Вместо захватывающего контента комьюнити обсуждает вылеты, фризы и падения FPS.
Недовольство оказалось настолько сильным, что вмешался сам генеральный директор студии Шамс Джорджани. В ответ на претензию о том, что каждое обновление делает игру только хуже, он признал:
Полностью понимаю. Производительность — тема, которую мы ОЧЕНЬ много обсуждали сегодня. Она недостаточно хорошая. Исправление наиболее срочных проблем уже готовится, но результат будет заметен не сразу.
Отдельно глава Arrowhead затронул и проблему огромного размера игры на ПК: после патча Helldivers 2 разрослась до 140 ГБ. По его словам, студия «прямо сейчас ищет решение».
На вопрос игрока, тестируют ли они игру на «квантовых компьютерах», Джорджани честно ответил: «Недостаточно!» — признав, что баги, кажущиеся редкими на стадии тестов, при миллионах игроков быстро становятся массовыми.
Это не первый раз, когда руководитель обещает исправить технические недочёты Helldivers 2. Теперь фанатам остаётся лишь ждать, что в этот раз Arrowhead сдержит слово и вернёт игре стабильность.
хеллдайверс 2 1080p с fsr 1.0 который выглядит как мыльное *авно, 60 фпс с просадками постоянным при чём даже в хабе на корабле где тормозить абсолютно нечему, gears of war reloaded 1080p с fsr 3.1.3 который выглядит как 4к,120 фпс даже в кампании с небольшими и незаметными просадками, так кто тут кому свинью подложил?
Там разве есть фср?) Насколько я знаю это встроенный апскейлер движка а не фср)
Они до сих пор не внедрили апскейлеры, чем они там занимаются вообще.
И слава Богу, что не добавили
3 вылета из игры за сессию, это вообще не дело
Хз вчера играл несколько каток, не одного вылета) Видимо рандом)
Это с каждым патчем они говорят, а потом оправдываются: "ну движок старый, не можем оптимизировать и внедрить длсс". Тем временем разрабы верминтида2 на еще более старой версии этого движка всё внедрили, и оптимизон у игры отличный сделали.
Верминтайд разве на этом двигле?)
Да, в игре сейчас очень много багов, но автор статьи почему-то пишет так, словно разрабы никогда не занимались багами, а только их плодят. Это не так. Разрабы брали 60 дней, чтобы поправить баги и баланс, и на тот момент у них все отлично получилось решить. Сейчас же у игры столько багов, потому что наложились несколько факторов друг на друга, а именно - лето с большим количеством отпусков и плюс разрабы не хотели оставлять игроков на лето без контента, поэтому они отложили на второй план отладку багов.
А чем они занимались 1.5 года? Контента нового минимальное кол-во и он однообразный, нейросетевые бп клепали?)
Ну с весом игры на пк явно нужно что-то решать, там по сути дела ишние 100гб , хотя на фритюрницах игра весит чуть больше 30гб )