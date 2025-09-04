Глава Arrowhead признал: новый патч Helldivers 2 ухудшил производительность, но исправления уже в пути

Свежий апдейт Into the Unjust для Helldivers 2 добавил подземные битвы с Терминидами, но радость игроков быстро сменилась разочарованием. Вместо захватывающего контента комьюнити обсуждает вылеты, фризы и падения FPS.

Недовольство оказалось настолько сильным, что вмешался сам генеральный директор студии Шамс Джорджани. В ответ на претензию о том, что каждое обновление делает игру только хуже, он признал:

Полностью понимаю. Производительность — тема, которую мы ОЧЕНЬ много обсуждали сегодня. Она недостаточно хорошая. Исправление наиболее срочных проблем уже готовится, но результат будет заметен не сразу.

Отдельно глава Arrowhead затронул и проблему огромного размера игры на ПК: после патча Helldivers 2 разрослась до 140 ГБ. По его словам, студия «прямо сейчас ищет решение».

На вопрос игрока, тестируют ли они игру на «квантовых компьютерах», Джорджани честно ответил: «Недостаточно!» — признав, что баги, кажущиеся редкими на стадии тестов, при миллионах игроков быстро становятся массовыми.

Это не первый раз, когда руководитель обещает исправить технические недочёты Helldivers 2. Теперь фанатам остаётся лишь ждать, что в этот раз Arrowhead сдержит слово и вернёт игре стабильность.