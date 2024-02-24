Helldivers 2 - бестселлер в Европе, опередивший Skull and Bones в два с половиной раза

Кристофер Дринг, глава GamesIndustry.biz, раскрыл некоторые интересные данные по европейскому рынку видеоигр. Он рассказал, что Helldivers 2 во второй раз стала самой продаваемой игрой. Она обошла занявшую вторую позицию Skull and Bones в два с половиной раза. Мы также видим, что Mario vs Donkey Kong заняла четвертое место, но мы должны помнить, что Nintendo не делится цифровыми данными, поэтому вполне возможно, что истинный рейтинг выше.
Однако в своих твитах Дринг уделяет основное внимание Helldivers 2 и объясняет, что Helldivers 2 продалась на ПК чуть больше, чем на PS5, так что соотношение почти 50/50. Кроме того, он сообщил, что на второй неделе шутер продался на 40 % больше, чем на первой.
Эту деталь не стоит недооценивать, поскольку продажи обычно начинаются с высокого уровня, а затем падают. Это может означать, что сарафанное радио сильно повлияло на продажи. Тот факт, что игра пользуется успехом на ПК, также важен и может быть одним из признаков того, что Sony ждала, чтобы начать выпускать свои игры на ПК быстрее, одновременно с версией для PS5.
Ого, победа над инвалидами теперь за достижение идет?