Helldivers 2 добралась до PlayStation Plus вместе с крупным обновлением Devoid of Liberty

Helldivers II пополнила каталог игр PlayStation Plus для подписчиков Extra и Premium. Одновременно Arrowhead Studios выпустила масштабное обновление Devoid of Liberty, которое отправляет игроков навстречу неизвестным угрозам Пустоты.

В рамках нового контента бойцам предстоит исследовать планеты, расположенные ближе к Пустоте. Чем меньше расстояние, тем сильнее окружающий мир подвергается загадочным мутациям. Игроки смогут выполнять новые задания, связанные с уничтожением башен и врат Иллюминатов, сбором разведданных и проникновением в их сооружения.

Появились и дополнительные задачи: от уничтожения последствий мутаций до добычи материалов для исследований. Кроме того, на некоторых картах можно открыть дополнительную точку эвакуации, что позволит быстрее покинуть опасную зону.

Главной угрозой станут новые мутировавшие существа, среди которых «Убогий» и «Крушитель». Первый отличается высокой скоростью и способен быстро расправляться с менее защищёнными бойцами, тогда как второй выдерживает серьёзный урон и способен восстанавливаться, заставляя игроков менять тактику боя.

Помощь прибудет и со стороны SEAF. В рамках обновления к операциям смогут присоединяться взводы организации, оказывая бойцам медицинскую поддержку и помогая в сражениях.

Devoid of Liberty также расширяет систему прогрессии: теперь игрокам доступны все 300 рангов доступа к системам безопасности и привилегиям, а также новые звания.

Наконец, сообщество Helldivers II получило коллективную цель — уничтожить 500 миллионов врагов до 18 августа. В случае успеха игроки разблокируют четыре новых аватара Helldiver для PlayStation.