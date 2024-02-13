на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.1 110 оценок

Helldivers 2 доминирует в свежем чарте продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 6 по 13 февраля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Palworld уступила место неожиданному хиту, кооперативному шутеру Helldivers 2, который быстро стал популярным и уже является самой популярной игрой Sony на ПК. В топ продаж даже попало отдельное улучшение для игры до более полного издания.

Чуда не случилось, и Suicide Squad: Kill The Justice League, которая на прошлой неделе смогла занять 7 место, демонстрирует стремительное снижение продаж и сейчас уже находится на 50 месте. Среди всех крупных, и не очень, новинок последних месяцев это даже можно назвать своеобразным рекордом.

Впервые за долгое время, Baldur's Gate 3 покинула топ-10 и сейчас находится на 12 месте, но вполне вероятно, что предстоящее крупное обновление "с поцелуями" вновь вернет её в этот список.

  1. Helldivers 2
  2. Palworld
  3. Call of Duty
  4. Steam Deck
  5. Granblue Fantasy: Relink
  6. Enshrouded
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Helldivers 2 - Upgrade to Super Citizen Edition
  9. Lethal Company
  10. Cyberpunk 2077
2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Silver Arrow

Игра выглядит интересно, но ей бы цену поменьше.

0
digitalkid

Походу это Сони доминирует в бюджете ПГ)) А у сабжа как раз так себе оценки.

-4
Silver Arrow

Оценки были низкие исключительно из-за проблем с серверами, которые уже решили и рейтинг с 50 поднялся до 75, что для таких изначальных оценок очень хорошо.

1
RickeyIMBA Silver Arrow

Сервера так же не работают, ночью играли друзей выкидывало с матчей

0
Silver Arrow RickeyIMBA

Поправлюсь, почти решили. По сравнению со стартом, конечно намного лучше стало. Но конечно это показывает то, насколько качество игровой индустрии упало.

0