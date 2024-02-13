Helldivers 2 доминирует в свежем чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 6 по 13 февраля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Palworld уступила место неожиданному хиту, кооперативному шутеру Helldivers 2, который быстро стал популярным и уже является самой популярной игрой Sony на ПК. В топ продаж даже попало отдельное улучшение для игры до более полного издания.
Чуда не случилось, и Suicide Squad: Kill The Justice League, которая на прошлой неделе смогла занять 7 место, демонстрирует стремительное снижение продаж и сейчас уже находится на 50 месте. Среди всех крупных, и не очень, новинок последних месяцев это даже можно назвать своеобразным рекордом.
Впервые за долгое время, Baldur's Gate 3 покинула топ-10 и сейчас находится на 12 месте, но вполне вероятно, что предстоящее крупное обновление "с поцелуями" вновь вернет её в этот список.
- Helldivers 2
- Palworld
- Call of Duty
- Steam Deck
- Granblue Fantasy: Relink
- Enshrouded
- Red Dead Redemption 2
- Helldivers 2 - Upgrade to Super Citizen Edition
- Lethal Company
- Cyberpunk 2077
Игра выглядит интересно, но ей бы цену поменьше.
Походу это Сони доминирует в бюджете ПГ)) А у сабжа как раз так себе оценки.
Оценки были низкие исключительно из-за проблем с серверами, которые уже решили и рейтинг с 50 поднялся до 75, что для таких изначальных оценок очень хорошо.
Сервера так же не работают, ночью играли друзей выкидывало с матчей
Поправлюсь, почти решили. По сравнению со стартом, конечно намного лучше стало. Но конечно это показывает то, насколько качество игровой индустрии упало.