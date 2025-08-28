Helldivers 2 достигла пика в 500 000 одновременных игроков после релиза на Xbox Series

Helldivers 2 недавно вышла на Xbox Series вместе с коллаборацией с Halo 3: ODST, и, похоже, это способствовало значительному росту игрового сообщества.

Генеральный директор студии Шамс Джорджани с энтузиазмом объявил, что вчера количество одновременных игроков достигло 500 000 на всех платформах. В социальных сетях сообщество Helldivers 2 кипит, празднуя возможность играть вместе.

Новые функции помогли игре стать ещё популярнее на всех платформах. В Steam количество игроков достигло 75 000 за последние два месяца. Однако после вчерашних новостей число одновременных игроков Helldivers 2 за последние 24 часа достигло 167 000.

Официальное заявление президента суперземли



«Cегодня мы благодарим каждого нового хеллдайвера, присоединившегося к доблестной борьбе за управляемую демократию.



С открытия новых вербовочных центров в наших восстанавливающихся мегаполитах мы наблюдаем беспрецедентный рост привлечения граждан всех возрастов и социальных классов.



Ваша храбрость, патриотизм и потенциальная готовность к жертве сделают галактику более безопасной и свободной для всех суперграждан. Задайте им жару!»



Президент суперземли

Игроки на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S теперь могут насладиться коллаборацией с Halo 3: ODST, которая добавляет новое оружие, броню и облики для транспорта, вдохновлённые классическим шутером Microsoft.

Кроме того, игроки Helldivers 2 могут рассчитывать на новости в ближайшее время, а обновление «Into the Unjust» выйдет 2 сентября и отправит игроков под землю, где им предстоит сразиться с новыми типами врагов и выполнить захватывающие задания.

Helldivers 2 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.