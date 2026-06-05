Helldivers 2 готовится к крупнейшей эволюции: роуглайк-война, новые корабли и полная переработка прогрессии

Студия Arrowhead раскрыла масштабные планы по развитию Helldivers 2, и судя по первым подробностям, кооперативный шутер ждут одни из самых серьёзных изменений с момента релиза. Центральным элементом будущих обновлений станет система Planet Warfronts, которая должна кардинально изменить ход Галактической войны и сделать борьбу за планеты более живой и непредсказуемой.

По словам геймдиректора Микаэля Эрикссона, идея динамических фронтов существовала ещё до выхода игры. Тогда разработчикам не хватало контента для полноценной реализации концепции, однако теперь студия считает, что пришло время воплотить её в жизнь.

После запуска Planet Warfronts миссии будут разделены на несколько типов: оборона освобождённых территорий, бои на линии фронта и операции глубоко в тылу противника. Игрокам предстоит захватывать стратегические объекты, включая города, а успех или провал отдельных задач будет напрямую влиять на дальнейший ход войны.

Особый интерес вызывает то, что разработчики открыто называют систему следующей ступенью развития Галактической войны. Если раньше освобождение планет часто воспринималось как набор абстрактных процентов на карте, то теперь действия сообщества должны получать более ощутимые последствия. Например, захват важных объектов сможет открывать уникальные операции или ослаблять вражеские силы.

Не менее серьёзные изменения ждут и систему наград. Уже в ближайшее время появятся Galactic War Campaigns — масштабные кампании продолжительностью от одной до трёх недель. За участие игроки будут получать не только привычные медали, но и более ценные награды, включая предметы, влияющие на игровой процесс.

Кроме того, Personal Orders со временем превратятся в полноценную систему личной прогрессии внутри кампаний. Это позволит получать награды даже в том случае, если всё сообщество не сможет выполнить глобальную задачу.

Arrowhead также работает над расширением возможностей развития игроков. В будущем максимальный уровень будет повышен до 300, переработают экономику и ресурсы, улучшат интерфейс Warbond и Superstore, а систему модулей корабля ждёт серьёзная модернизация.

Отдельного внимания заслуживают новые корабли. Для их разработки внутри студии уже сформирована специальная команда. Каждый корабль получит собственные пути развития, специализации и элементы кастомизации. Фактически речь идёт о новом уровне долгосрочной прогрессии, которого игроки давно просили.

В ближайших обновлениях также появятся совместная перезарядка оружия при наличии нужного рюкзака у любого из участников, увеличение числа слотов эмоций с четырёх до восьми и улучшение отзывчивости стимуляторов. В более долгосрочных планах — управление спускаемой капсулой, исправление проблем с рикошетами стратагем и доработка передвижения персонажей и противников.

На фоне недавних жалоб игроков на реализацию DLSS и различные технические проблемы такой объём контента выглядит как попытка Arrowhead не просто выпускать новые миссии, а переосмыслить фундаментальные системы Helldivers 2. Если студии удастся реализовать хотя бы большую часть заявленного без ущерба для стабильности, то игра может получить второе дыхание и стать значительно глубже, чем была на старте.