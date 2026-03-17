Helldivers 2 готовится к обновлению Uncover the Truth с новой угрозой для Супер-Земли

Разработчики Helldivers 2 анонсировали крупное обновление «Раскрой правду» (Uncover the Truth), выход которого состоится 20 марта. Дополнение принесёт новые миссии и контент, посвящённый загадочным событиям, угрожающим безопасности Супер-Земли.

В галактике появилась новая угроза: таинственные существа действуют в тени, а странные технологии начинают проявлять опасные свойства, ставя под вопрос стабильность самой управляемой демократии. Игрокам предстоит отправиться на передовую, чтобы расследовать происходящее и остановить надвигающийся хаос.

Helldivers 2 предлагает кооперативный шутер с динамичным геймплеем, а обновление Uncover the Truth обещает добавить напряжённые миссии, новые цели и уникальные враги, которые потребуют слаженной работы команды.

Игру можно пройти на консолях и ПК, а патч будет доступен автоматически с 20 марта, открывая новые возможности для фанатов Helldivers 2 и добавляя свежую порцию контента для совместных сражений.