Helldivers 2 готовится раскрыть кроссовер с Warhammer 40,000 - презентация состоится 30 июля

Arrowhead Game Studios объявила, что 30 июля проведёт полноценную презентацию кроссовера Helldivers 2 с Warhammer 40,000. Разработчики впервые подробно покажут тематический варбонд, однако его содержимое пока держится в секрете.

О сотрудничестве с Games Workshop студия впервые сообщила в мае во время мероприятия Warhammer Skulls. Тогда было подтверждено, что тематический набор появится в Helldivers 2 позднее в 2026 году.

Пока Arrowhead не раскрывает, какие предметы, экипировка или другой контент войдут в варбонд. Все подробности разработчики обещают представить во время специальной трансляции 30 июля.