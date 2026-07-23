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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 690 оценок

Helldivers 2 готовится раскрыть кроссовер с Warhammer 40,000 - презентация состоится 30 июля

butcher69 butcher69

Arrowhead Game Studios объявила, что 30 июля проведёт полноценную презентацию кроссовера Helldivers 2 с Warhammer 40,000. Разработчики впервые подробно покажут тематический варбонд, однако его содержимое пока держится в секрете.

О сотрудничестве с Games Workshop студия впервые сообщила в мае во время мероприятия Warhammer Skulls. Тогда было подтверждено, что тематический набор появится в Helldivers 2 позднее в 2026 году.

Пока Arrowhead не раскрывает, какие предметы, экипировка или другой контент войдут в варбонд. Все подробности разработчики обещают представить во время специальной трансляции 30 июля.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
sapov

А контента добавить они не хотят? Кроме варборнов ничего не делают, ах да. Нерфят всё в хлам и банят за фарм валюты

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