Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 600 оценок

Helldivers 2 худеет: экспериментальный патч сокращает вес игры на ПК на 85%

butcher69

Helldivers 2 давно критикуют за непомерно растущий объём файлов на ПК. Пока консольная версия занимает менее 40 ГБ, на компьютерах игра разрослась до внушительных 154 ГБ. В октябре технический специалист Arrowhead признал проблему и пообещал, что студия ищет способы оптимизации. Теперь разработчики перешли от слов к делу.

Свежая экспериментальная бета-версия значительно снижает вес Helldivers 2 на ПК — до примерно 23 ГБ. Это сокращение почти на 131 ГБ, то есть около 85%, о чём говорится в техническом блоге Steam. Разработчики подчёркивают, что цель теста — убедиться, что уменьшение размера не приводит к критическим ошибкам и не ухудшает производительность игры. Если всё пройдёт гладко, облегчённая сборка станет доступна всем пользователям.

Игрокам, желающим попробовать новую версию прямо сейчас, достаточно активировать бета-канал. Для этого нужно открыть свойства игры в Steam, выбрать раздел «Бета-версии» и подключиться к тестированию под обозначением prod_slim. После закрытия окна начнётся загрузка обновлённого клиента.

Комментарии:  19
sa1958

Вот все игры бы так сократить.

9
Рикочико

Давно пора владельцев хдд на помойку выкинуть.

7
Night Strider

на ССД памяти меньше если что, еще варианты хранения данных предлагай, клоун

3
Eclair_93

Иди уроки делай, или предложи альтернативу где надежно хранить документы, фото и так далее?

2
Рикочико Eclair_93

А причём здесь игры и рабочие процессы? Встань в угол.

3
Ms_M

обязательно надо из крайности в крайность, 50-60 гб и им бы никто и слова не сказал, и избежали бы возможные проблемы, то 160 гб, то 23гб хех

3
MNM 777

послезавтра Routine релизнется , так там вообще только 10 гб

MNM 777
2
Night Strider

интересно что за гoвно содержится в игре, что удаление 131 ГБ не стирает какие-то визуальные ресурсы? там много гoвнокода? там много не используемых материалов? слишком жирные файлы и их качество снизили и при этом это не затронуло их визуальную составляющую? мультики?

1
Veidrd1968

131 ГБ и что они занимали в игре

1
kotasha

Обычно за HDD игры весили больше, походу теперь те у кого хард будет слайд шоу.

Zick211

Игры с 150 гигов: а че так можно было?

8
Sonyk Sonyk

Вау

1
Egik81

Это просто говорит о качестве рук разрабов.

10
JustA_NiceGuy

И насколько они ленивы были, что не сделали эту оптимизацию ещё до релиза.

