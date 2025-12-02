Helldivers 2 худеет: экспериментальный патч сокращает вес игры на ПК на 85%

Helldivers 2 давно критикуют за непомерно растущий объём файлов на ПК. Пока консольная версия занимает менее 40 ГБ, на компьютерах игра разрослась до внушительных 154 ГБ. В октябре технический специалист Arrowhead признал проблему и пообещал, что студия ищет способы оптимизации. Теперь разработчики перешли от слов к делу.
Свежая экспериментальная бета-версия значительно снижает вес Helldivers 2 на ПК — до примерно 23 ГБ. Это сокращение почти на 131 ГБ, то есть около 85%, о чём говорится в техническом блоге Steam. Разработчики подчёркивают, что цель теста — убедиться, что уменьшение размера не приводит к критическим ошибкам и не ухудшает производительность игры. Если всё пройдёт гладко, облегчённая сборка станет доступна всем пользователям.
Игрокам, желающим попробовать новую версию прямо сейчас, достаточно активировать бета-канал. Для этого нужно открыть свойства игры в Steam, выбрать раздел «Бета-версии» и подключиться к тестированию под обозначением prod_slim. После закрытия окна начнётся загрузка обновлённого клиента.
Вот все игры бы так сократить.
Давно пора владельцев хдд на помойку выкинуть.
на ССД памяти меньше если что, еще варианты хранения данных предлагай, клоун
Иди уроки делай, или предложи альтернативу где надежно хранить документы, фото и так далее?
А причём здесь игры и рабочие процессы? Встань в угол.
обязательно надо из крайности в крайность, 50-60 гб и им бы никто и слова не сказал, и избежали бы возможные проблемы, то 160 гб, то 23гб хех
послезавтра Routine релизнется , так там вообще только 10 гб
интересно что за гoвно содержится в игре, что удаление 131 ГБ не стирает какие-то визуальные ресурсы? там много гoвнокода? там много не используемых материалов? слишком жирные файлы и их качество снизили и при этом это не затронуло их визуальную составляющую? мультики?
131 ГБ и что они занимали в игре
Обычно за HDD игры весили больше, походу теперь те у кого хард будет слайд шоу.
Игры с 150 гигов: а че так можно было?
Вау
Это просто говорит о качестве рук разрабов.
И насколько они ленивы были, что не сделали эту оптимизацию ещё до релиза.