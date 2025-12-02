Helldivers 2 худеет: экспериментальный патч сокращает вес игры на ПК на 85%

Helldivers 2 давно критикуют за непомерно растущий объём файлов на ПК. Пока консольная версия занимает менее 40 ГБ, на компьютерах игра разрослась до внушительных 154 ГБ. В октябре технический специалист Arrowhead признал проблему и пообещал, что студия ищет способы оптимизации. Теперь разработчики перешли от слов к делу.

Свежая экспериментальная бета-версия значительно снижает вес Helldivers 2 на ПК — до примерно 23 ГБ. Это сокращение почти на 131 ГБ, то есть около 85%, о чём говорится в техническом блоге Steam. Разработчики подчёркивают, что цель теста — убедиться, что уменьшение размера не приводит к критическим ошибкам и не ухудшает производительность игры. Если всё пройдёт гладко, облегчённая сборка станет доступна всем пользователям.

Игрокам, желающим попробовать новую версию прямо сейчас, достаточно активировать бета-канал. Для этого нужно открыть свойства игры в Steam, выбрать раздел «Бета-версии» и подключиться к тестированию под обозначением prod_slim. После закрытия окна начнётся загрузка обновлённого клиента.