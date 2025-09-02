Helldivers 2 и ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 26 августа по 2 сентября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На этой неделе в игровом рейтинге без учёта условно-бесплатных проектов лидером стала Helldivers 2. Популярность кооперативного шутера заметно выросла благодаря кроссоверу с Halo и недавнему релизу версии для Xbox Series X|S.

На второй позиции разместился ремейк Metal Gear Solid 3. Третье место досталось Steam Deck, который стабильно удерживает внимание аудитории.

Сильный рывок сделала Path of Exile 2 — экшен-RPG взлетела сразу после релиза масштабного патча 0.3.0. Замыкает первую пятёрку Borderlands 4, готовящаяся к выходу уже 12 сентября.

Шестое место заняла баскетбольная новинка NBA 2K26, релиз которой состоится 5 сентября. Седьмой позиции достигла No Man’s Sky, а благодаря крупным скидкам в десятку снова ворвались Hogwarts Legacy и Red Dead Redemption 2. Чарт замкнула Peak, закрепившаяся на десятой строчке.