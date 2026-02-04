Helldivers 2 идёт ва-банк: крупнейшее наступление за всю историю галактической войны

Helldivers 2 приближается к своей двухлетней годовщине, и Управляемая Демократия сталкивается с угрозой беспрецедентного масштаба. После относительно спокойного периода Второй Галактической войны ситуация резко обострилась: Автоматоны похитили чертежи супероружия «Звезда Мира» — орбитальной установки, способной превращать целые планеты в чёрные дыры. Это подтвердил новый сюжетный трейлер игры.

В ответ Высшее командование Супер-Земли объявило о начале крупнейшей операции за всё время конфликта. Адские Десантники приступили к выполнению Главного приказа операции «Валидный предлог», цель которого — захват ключевых территорий Автоматонов и создание плацдарма для вторжения на Киберстан, их родной мир. Игрокам предстоит удержать позиции либо в Аврора-Бей, либо в Мераке — системах, напрямую граничащих с целью наступления. Приказ рассчитан на целую неделю и стартовал 3 февраля.

Запуск операции совпал с выходом обновления 6.0.0 «В несправедливость». Патч добавил в игру новую боевую технику — танк «Бастион», свежий «Варбонд» «Разрушители осад», а также внёс масштабные правки баланса и исправления ошибок.

В случае успеха текущего этапа вторжение на Киберстан может начаться уже на следующей неделе и стать ключевым сюжетным событием Helldivers 2. Фанаты предполагают, что кампания может привести к возвращению Киборгов — создателей Автоматонов и культовой фракции из первой части серии.

Дополнительную интригу создаёт дата: 8 февраля Helldivers 2 исполнится два года, и она приходится аккурат на середину операции. Разработчики из Arrowhead Game Studios ничего не обещают, но масштаб происходящего намекает на возможный сюрприз. При этом ставки запредельно высоки — на всю операцию выделено 200 миллионов подкреплений. Если этот лимит смертей будет исчерпан до падения Киберстана, наступление потерпит поражение.