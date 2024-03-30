Helldivers 2 может присоединиться к пантеону крупнейших франшиз PlayStation, и создатель игры не может в это поверить

Франшиза Helldivers не была особенно известна даже среди геймеров и уж точно не являлась названием, которое сразу приходит на ум, когда человек думает о PlayStation. Однако сейчас ситуация постепенно меняется, и генеральный директор Arrowhead и геймдиректор Йохан Пилестедт признает, что это нечто невероятное, "мечта, ставшая реальностью".
Поводом для обсуждения послужило не слишком доброжелательное сообщение в Twitter, в котором говорилось о том, что PlayStation и Nintendo - это "только два настоящих бренда видеоигр". Пост содержал изображение различных персонажей PlayStation и Nintendo. Пилестедт спросил, почему солдаты Helldivers 2 не были включены в число героев PlayStation, и пользователь ответил:
Как бы я ни любил Helldivers, это все же не та игра, о которой сразу думаешь... "О, Helldivers, черт возьми, да это PlayStation". Еще нет, но, черт возьми, уже близко.
На что Пилестедт ответил:
Я с вами согласен. Это безумие, что такое может случиться в ближайшем будущем... ведь это моя детская мечта, ставшая реальностью.
Чтобы избежать консольной войны, напомним, что Arrowhead Game Studio является независимой, хотя Helldivers 2 - консольный эксклюзив PlayStation. Кроме того, Пилестедт уже заявил, что Nintendo - это "причина, по которой я стал разработчиком". Таким образом, за существование Helldivers 2 мы должны благодарить Марио и Зельду.
Однако истинным защитникам межпланетной демократии не стоит тратить время на разговоры и сосредоточиться только на своей миссии по геноциду других рас.