Helldivers 2 может вырасти в нечто большее: разработчики думают о миссиях на 8 человек и огромных картах

Студия Arrowhead Game Studios не спешит браться за Helldivers 3 и вместо этого рассматривает возможность превратить Helldivers 2 в проект «уровня продолжения». Креативный директор студии Йохан Пилестедт рассказал, что команда скорее будет добавлять в игру крупные, сиквелоподобные механики, чем начинать разработку полноценной третьей части.

По словам Пилестедта, среди таких идей — миссии на восемь игроков, более масштабные открытые карты и ситуации, в которых разные отряды хеллдайверов могут пересекаться на одном поле боя, объединяясь для выполнения особо сложных задач. Также обсуждаются операции, способные влиять на другие команды и усиливать ощущение глобальной Галактической войны.

Разработчик отметил, что именно такие изменения лучше всего подчеркивают масштаб конфликта и вовлеченность сообщества. Вместо того чтобы «обрывать» поддержку Helldivers 2 и выпускать Helldivers 3 с нуля, Arrowhead видит будущее игры в постепенном развитии и крупных обновлениях, которые со временем смогут вывести проект на новый уровень.