Helldivers 2 на ПК станет "лёгкой": Arrowhead убирает версию на 150 ГБ уже 17 марта

Разработчики Arrowhead объявили, что с патчем от 17 марта окончательно откажутся от «тяжёлой» версии Helldivers 2 для ПК. Изначально игра занимала более 150 ГБ на диске, что вызывало проблемы с производительностью, особенно на HDD.

Ещё в декабре 2025 года студия представила тестовую «слим-версию», уменьшив размер игры до 20+ ГБ за счёт удаления дубликатов файлов. Тестирование показало, что такой подход не вызывает ошибок и проблем с игровым процессом. Теперь облегчённая версия станет основной для всех игроков на ПК, а старая версия на 150+ ГБ будет полностью удалена из Steam.

Arrowhead отмечает, что решение улучшит комфорт геймеров, ускорит установку и обновления, а также снизит требования к месту на диске, не влияя на качество графики и контента. Патч выйдет 17 марта, после чего все пользователи получат «лёгкую» версию автоматически.

Это важный шаг для студии, которая прислушивается к отзывам сообщества и стремится оптимизировать Helldivers 2 под ПК без компромиссов в геймплее.