Helldivers 2 находилась в разработке почти 8 лет

Игра Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios уже доступна для PS5 и PC. Несмотря на некоторые проблемы на старте, игра достигла пика в 155 926 одновременных игроков в Steam и не подает признаков замедления. На фоне этого успеха генеральный директор студии Йохан Пилестедт рассказал, что сиквел находится в разработке уже почти восемь лет.
Он написал в твиттере: "Helldivers 2 наконец-то вышла, семь лет, 11 месяцев и 26 дней моей жизни ушло на создание игры, которая действительно превращается в фарс по моим любимым фильмам и книгам из моего детства". Среди этих фильмов - "Звездный десант", от которого серия черпает вдохновение.
На протяжении многих лет Arrowhead также занималась добавлением нового контента и функций в Helldivers 1, от расширений до Dive Harder Edition с новыми режимами, такими как Proving Grounds. Последнее издание вышло в декабре 2015 года, но другие обновления, например A New Hell с дополнительными вариантами сложности, врагами и стратагемами, появились уже в октябре 2018 года.
Что касается будущего Helldivers 2, то разработчик подтвердил, что со временем в игру будут добавлены новые враги, биомы, цели и сюжетный контент.
Контента очень мало, что они делали 8 лет.
Во во.
И всё запорол античит, как печально.
Врут как дышат - 4 года да но не 8 лет.