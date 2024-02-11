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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.6 83 оценки

Helldivers 2 находилась в разработке почти 8 лет

butcher69
Новости

Игра Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios уже доступна для PS5 и PC. Несмотря на некоторые проблемы на старте, игра достигла пика в 155 926 одновременных игроков в Steam и не подает признаков замедления. На фоне этого успеха генеральный директор студии Йохан Пилестедт рассказал, что сиквел находится в разработке уже почти восемь лет.

Он написал в твиттере: "Helldivers 2 наконец-то вышла, семь лет, 11 месяцев и 26 дней моей жизни ушло на создание игры, которая действительно превращается в фарс по моим любимым фильмам и книгам из моего детства". Среди этих фильмов - "Звездный десант", от которого серия черпает вдохновение.

На протяжении многих лет Arrowhead также занималась добавлением нового контента и функций в Helldivers 1, от расширений до Dive Harder Edition с новыми режимами, такими как Proving Grounds. Последнее издание вышло в декабре 2015 года, но другие обновления, например A New Hell с дополнительными вариантами сложности, врагами и стратагемами, появились уже в октябре 2018 года.

Что касается будущего Helldivers 2, то разработчик подтвердил, что со временем в игру будут добавлены новые враги, биомы, цели и сюжетный контент.

-5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Samson48

Контента очень мало, что они делали 8 лет.

1
jax baron

Во во.

0
LUCIFER_AGR

И всё запорол античит, как печально.

0
jax baron

Врут как дышат - 4 года да но не 8 лет.

0