Helldivers 2 не в форме: разработчики вернулись из отпуска и бросают все силы на исправление игры

Генеральный директор Arrowhead Game Studios Шамс Джорджани открыто признал, что Helldivers 2 сейчас находится «не в лучшем состоянии». После двухнедельного отпуска команда разработчиков вернулась к работе и теперь, по словам Джорджани, «на 100% сосредоточена» на исправлении ошибок и оптимизации.

Две недели назад Arrowhead предупредила игроков, что уходит на традиционный шведский летний отпуск — две недели «озер и тактического загара». Несмотря на это, студия заверила поклонников, что Галактическая война продолжается, и никто не покинет Суперземлю в трудную минуту. Однако как раз перед уходом в отпуск был выпущен патч с балансными изменениями, после которого начались массовые жалобы игроков на баги и просадки производительности.

Джорджани признал в официальном Discord-сервере игры, что финальный билд перед отпуском явно нуждался в доработке: «Мы должны были оставить все в лучшем состоянии после последнего обновления», — отметил он. Теперь, когда команда вернулась, разработчики сконцентрируются именно на этих проблемах.

Помимо работы над стабильностью, Джорджани подтвердил, что запрашиваемая игроками функция изменения цвета брони также «высоко в списке приоритетов». Однако студия не собирается торопиться: «Мы хотим не спешить с такой функцией, пока она не будет полностью готова. Так что, скорее всего, она появится не скоро, но обязательно будет».

В ближайшие недели игроков Helldivers 2 ждут исправления и улучшения, на которых студия обещает сфокусироваться максимально. Теперь остается надеяться, что возвращение из отпуска действительно придаст проекту новое дыхание.