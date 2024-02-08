Helldivers 2 отлично стартовала в Steam: игра обошла пиковый онлайн Suicide Squad за несколько минут после релиза

Вторая часть Helldivers вышла чуть более получаса тому назад, но уже пользуется большой популярностью у игроков в Steam. Кооперативный шутер от студии Arrowhead Game уже привлек 41 604 одновременных игроков, по данным SteamDB, и их количество продолжает расти.
Игре понадобилось всего несколько минут на то, чтобы обойти показатели другого высокобюджетного кооперативного шутера - Suicide Squad: Kill the Justice League, который не вызвал ажиотажа среди пользователей платформы Valve и его пиковый онлайн составил всего 13 459 человек. По этому показателю игра так же обогнала и своего предшественника 2015 года, пиковый онлайн которого составил скромные 6 744.
В Helldivers 2 нам предстоит взять на себя роль Адских Десантников, которым вновь предстоит защищать Супер-Землю от опасных врагов.
Студия Arrowhead Game планирует поддерживать игру и после ее выхода, что кажется хорошей стратегией, которая позволит игрокам дольше оставаться с Helldivers 2. Помимо прочего, в рамках обновлений разработчики будут добавлять новые инструменты, вызовы и угрозы (скорее всего, в виде дополнительных врагов).
А между тем обзоры на стим(смешанные) 527 обзоров, жалуются на лаги и ошибки .
Лаги и ошибки правятся патчами, главное что бы кор-геймплей был норм, его патчами не исправишь уже!
Дизлайки только от китайцев, видимо в их регионе есть косяки с серверами... Пофиксят, я думаю. Если смотреть RU/EU, то хорошие отзывы.
Опять смешные цифры выдаются за мега успех.
Игра релизнулась в 12:00. Т.е. середина дня.
По предзаказам она вошла в топ10 продаж стима. Давай ка глянем на онлайн вечером, или на выходных.