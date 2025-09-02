Helldivers 2 погружается во мрак: обновление Into The Unjust добавило новые миры, врагов и пещеры

2 сентября для Helldivers 2 вышло масштабное обновление Into The Unjust. Разработчики представили трейлер и полное описание нововведений на русском языке, и список изменений действительно впечатляет.

Главным новшеством стали загадочные планеты «Миры-ульи», покрытые густым «Мраком». Ранее они были недоступны игрокам, а теперь стали новым полем боя. Вместе с ними появились и новые противники: «Прорывной рассеиватель», «воин», «громила» и летучий «Дракоракан». Трейлер также намекает на колоссального червя, который может стать главным вызовом обновления.

Еще одной важной особенностью стали подземные пещеры с процедурной генерацией. В них нельзя использовать стратагемы, если не найти отверстия в своде, а внутри игроков ждет тьма, тесные коридоры и возможность разрушать стены.

Помимо этого, добавлены новые задания, исправлены ошибки и внесен баланс. А уже 4 сентября выйдет премиальный набор Dust Devils с тремя стратагемами, включая баллистическую ракету с лазерным наведением. Helldivers 2 становится еще более опасной и захватывающей.