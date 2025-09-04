Helldivers 2 получает исправление для сбоев от избытка эффектов частиц и баланс оружия

Arrowhead Game Studios выпустила новое исправление для кооперативного шутера Helldivers 2, направленное на устранение проблем, мешающих комфортной игре. Обновление версии 01.004.001 фокусируется на сбоях, возникающих при слишком большом количестве эффектов частиц, а также на возможных вылетах, происходящих с Helldivers в Hellpods после усилений.

Кроме того, исправление устраняет ошибки освещения на Hellpad, когда свет становился чрезмерно ярким в определённых условиях. В патче также исправлены баги, связанные с оружием и снаряжением: LIFT-182 Warp Pack больше не застревает в воздухе и не вылетает из игры, а VFX Displacements Backpack теперь корректно отображается при прицеливании.

Разработчики внесли изменения в баланс некоторых видов оружия. В частности, время перезарядки S-11 Speargun сокращено с 3,5 до 2,5 секунд, а MS-11 Solo Silo теперь перезаряжается за 180 секунд вместо 210. Эти корректировки должны сделать сражения более динамичными и сбалансированными.

Напомним, что в начале месяца Helldivers 2 получила масштабное обновление Into the Unjust, добавившее сражения с Терминидами и новые миссии. Игрокам предстоит атаковать ульи врага, спускаться в генерируемые пещеры и защищать добытые ресурсы от атак инопланетных сил.

Кооперативный шутер доступен на PC, PS5, а с прошлого месяца — на Xbox Series X/S. Новое исправление должно улучшить стабильность игры и сделать опыт сражений с Терминидами ещё более захватывающим.

