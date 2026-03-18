Helldivers 2 получает первую дорожную карту контентных обновлений до июня 2026 года

Arrowhead Game Studios наконец представила первую «дорожную карту» для Helldivers 2 — более чем через два года после релиза. Разработчики поделились общими планами на ближайшие месяцы, обозначив грядущие обновления, хотя подробностей о конкретных изменениях пока немного.

Первым станет мартовский апдейт 6.1, выход которого запланирован на 20 марта. Он добавит новых противников, кампанию с миссиями, а также улучшения QoL и систему заслуг. Особое внимание уделено иллюминатам: игрокам предстоит исследовать руины в поисках инопланетных технологий. Среди новых врагов появятся Экзомехи. Для апдейта уже опубликован трейлер, демонстрирующий часть нововведений.

В апреле выйдет обновление 6.2. Оно принесёт два новых биома, кампанию с миссиями, новых противников, улучшения QoL и систему заслуг.

Следующим станет апдейт 6.3 в июне, включающий новый биом, кампанию, дополнительные возможности для системы заслуг и улучшения качества жизни игроков.

Разработчики также напомнили о недавнем апдейте 6.0 — «Механизмах угнетения», который запустил временное событие «Сражение за Киберстан». Arrowhead пообещала, что дорожная карта — лишь начало регулярного расширения Helldivers 2 и подготовка к более масштабным обновлениям в будущем.