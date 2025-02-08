Helldivers 2 получила мини-ядерную бомбу. Игроки спорят, не слишком ли она сильна

В Helldivers 2 появилась новая ультимативная пушка — GP-31 Ultimatum, наносящая 4500 урона и способная уничтожить практически любую цель. Мощность оружия стала предметом споров в комьюнити, существенная часть игроков топит за нерф пушки.

Ultimatum, добавленный в Warbond Servants of Freedom, — это пистолет с единственным мощным снарядом, который действует как мини-ядерная ракета из Fallout. У Ультиматума ограниченная дальность, но если попадаешь, то цель аннигилируется. Башни детекторов, глушилки, лаборатории и фабрикаторы — уничтожается всё в радиусе поражения.