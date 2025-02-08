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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 355 оценок

Helldivers 2 получила мини-ядерную бомбу. Игроки спорят, не слишком ли она сильна

GeekBerserk
Новости

В Helldivers 2 появилась новая ультимативная пушка — GP-31 Ultimatum, наносящая 4500 урона и способная уничтожить практически любую цель. Мощность оружия стала предметом споров в комьюнити, существенная часть игроков топит за нерф пушки.

Ultimatum, добавленный в Warbond Servants of Freedom, — это пистолет с единственным мощным снарядом, который действует как мини-ядерная ракета из Fallout. У Ультиматума ограниченная дальность, но если попадаешь, то цель аннигилируется. Башни детекторов, глушилки, лаборатории и фабрикаторы — уничтожается всё в радиусе поражения.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AndralStormborn

Но ведь это правдоподобно, хоть мини, но все же ядерная

2
создалель русского репа
Мощность оружия стала предметом споров в комьюнити, существенная часть игроков топит за нерф пушки

ееееееееее, больше нерфов, ураааааааа, возвращение к истокам

по факту - в чём проблема не юзать? по такой логике и 500ка имба, требующая нерфа

1
Чебурешник

я хз что за игра вообще, я и в первую не играл и не слышал про такую

-4
Лидер 666 Racist

Подумаешь хит 2024)

0