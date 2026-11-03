Helldivers 2 получила новых мутировавших терминидов и подземные логова

PlayStation и Arrowhead Game Studios представили новые угрозы для кооперативного шутера Helldivers 2. В игру проник новый вид терминидов под названием Noxious, отличающийся ядовитыми атаками и повышенной агрессивностью. Вместе с ним на планетах галактики появилось больше подземных пещер и разветвлённых туннелей, где противники могут нападать из засады.

Среди новых врагов — быстрый Noxious Scavenger и массивный Noxious Spewer. Первый атакует ядовитыми укусами, а второй способен опутывать бойцов паутиной, лишая их возможности бежать. Яд постепенно отнимает здоровье и ухудшает обзор, поэтому отрядам придётся следить за состоянием товарищей и беречь стимуляторы. Для борьбы с заражением разработчики рекомендуют дробовики, огнемёты и гранаты.

Подземные логова теперь могут появляться в самых разных биомах — от выжженных пустынь до заснеженных тундр. В тесных туннелях ограничена видимость, поэтому бойцам придётся действовать сообща и использовать оружие для ближнего боя.

Helldivers 2 доступна на PlayStation 5, ПК и Xbox Series X|S.