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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 726 оценок

Helldivers 2 получила новых мутировавших терминидов и подземные логова

GameTrailers GameTrailers

PlayStation и Arrowhead Game Studios представили новые угрозы для кооперативного шутера Helldivers 2. В игру проник новый вид терминидов под названием Noxious, отличающийся ядовитыми атаками и повышенной агрессивностью. Вместе с ним на планетах галактики появилось больше подземных пещер и разветвлённых туннелей, где противники могут нападать из засады.

Среди новых врагов — быстрый Noxious Scavenger и массивный Noxious Spewer. Первый атакует ядовитыми укусами, а второй способен опутывать бойцов паутиной, лишая их возможности бежать. Яд постепенно отнимает здоровье и ухудшает обзор, поэтому отрядам придётся следить за состоянием товарищей и беречь стимуляторы. Для борьбы с заражением разработчики рекомендуют дробовики, огнемёты и гранаты.

Подземные логова теперь могут появляться в самых разных биомах — от выжженных пустынь до заснеженных тундр. В тесных туннелях ограничена видимость, поэтому бойцам придётся действовать сообща и использовать оружие для ближнего боя.

Helldivers 2 доступна на PlayStation 5, ПК и Xbox Series X|S.

Трейлеры 45 Обновления 91
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1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
BeTPoJloM

побегал на новом биоме, неплохо, но старые враги стали какие-то пассивные, в мега-гнездо зашёл, мелочь почти не реагирует на меня, был в броне из killzone-варбонда.