Helldivers 2 получила важное обновление: баги после Into the Unjust почти устранены

В галактике Helldivers 2 война не утихает ни на секунду: игроки на PS5, PC и Xbox Series X|S продолжают защищать Супер-Землю от угроз, а разработчики из Arrowhead Game Studios параллельно чинят ошибки и улучшают стабильность проекта. Свежий патч исправил большую часть багов, появившихся после масштабного дополнения Into the Unjust.

Основные доработки коснулись стабильности и звука. Самой колоритной ошибкой был баг, при котором бойцы появлялись прямо на поверхности пещерных структур во время подкрепления — теперь он устранён. Для владельцев Xbox разработчики вернули корректную яркость SDR-цветов и решили проблему с доступом к профилям игроков.

Помимо этого, патч исправил сбои при миграции хоста на пещерных картах, ошибки с разрушением нефтяных вышек и использование бомбардировочных тактик. Улучшена работа противников: Dragonroach теперь уязвим для огня и газа, а Rupture Warriors стали точнее реагировать на движения игроков.

Разработчики также напомнили, что при столкновении с Hive Lords стоит активно применять ядерное оружие — обычные атаки против них почти бесполезны. Популярность игры только растёт: число одновременных пользователей превысило отметку 500 000, чему поспособствовал выход на Xbox Series X|S.

Тем не менее, часть проблем остаётся. Игроки сообщают о застревании шаттла при эвакуации, неполадках с интерфейсом, ошибках в работе некоторых видов оружия и багами при специфических настройках клавиатуры. Arrowhead уверяет, что продолжает отслеживать жалобы и работать над устранением всех недочётов.

Helldivers 2 остаётся одним из самых динамичных кооперативных шутеров современности, а постоянная поддержка разработчиков даёт надежду, что в скором времени все технические шероховатости будут окончательно устранены.