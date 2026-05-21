Helldivers 2 получит легендарный варбонд Warhammer 40,000 в конце этого года, что наконец-то воплотит в жизнь один из самых востребованных кроссоверов.

С момента взрывного запуска Helldivers 2 поклонники Warhammer 40,000 задавались вопросом о кроссовере. И легко понять почему — Helldivers 2 идеально подходит, скажем так, для отряда из четырёх гвардейцев Астра Милитарум, противостоящих инопланетным силам Автоматонов (Некронов) и Терминидов (Тиранидов). В конце концов, и Helldivers 2, и Warhammer 40,000 вращаются вокруг пушечного мяса, выполняющего грязную работу.

В видео директор игры Helldivers 2 Микаэль Эрикссон сказал, что эти два мира «идеально подходят друг к другу», и что Arrowhead «полна преданных фанатов Warhammer».