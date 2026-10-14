Helldivers 2 получит снайперское военное звание с новым оружием и камуфляжной бронёй

Arrowhead Game Studios анонсировала новое премиальное военное звание «Авторитетное око» для Helldivers 2. Набор выйдет 20 октября и ориентирован прежде всего на игроков, предпочитающих уничтожать противников на больших дистанциях. В него войдут четыре вида оружия, граната, специальная броня и косметические предметы.

Главной новинкой станет снайперская винтовка R-40 «Соколиный глаз» с бронебойными патронами, рассчитанная на точную стрельбу издалека. Для ближнего боя предусмотрен компактный пистолет-пулемёт P-44 «Фоскья», а против тяжёлобронированных целей пригодится антиматериальная винтовка AMW-20 Apex с автоматической перезарядкой и питанием от специального рюкзака.

Арсенал дополнит энергетическая винтовка LAS-44 Nova, способная выпускать высокоточный тепловой снаряд после короткого цикла перезарядки. Также игроки получат гранату G-11 Triboli, которая разбрасывает взрывные суббоеприпасы, помогая замедлять и оглушать противников.

Особое внимание разработчики уделили экипировке. Броня SS-33 «Шериф» выполнена в стиле камуфляжных костюмов для скрытного передвижения и оснащена пассивной способностью «Статический плащ». Она уменьшает отдачу оружия и радиус обнаружения персонажа, когда тот сидит или лежит.

В комплект также войдут тематические плащи, эмоция «Ручная баллистическая проекция» и титул «Отборный снайпер». Судя по составу набора, «Авторитетное око» должно расширить возможности игроков, предпочитающих точечные атаки и контроль дистанции, хотя эффективность нового оружия станет понятна только после выхода обновления.