Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 595 оценок

Helldivers 2 попала в список номинантов The Game Awards 2025, но игроки с этим категорически не согласны

Helldivers 2 от Arrowhead попала в две категории номинаций The Game Awards 2025: "Лучшая поддержка игры" и "Лучшее взаимодействие с сообществом". Первая категория оценивает качество пострелизной поддержки, вторая - коммуникацию с игроками и реакцию на их запросы.

Игроки отмечают, что несмотря на обновления после релиза, команда проекта медленно исправляет ошибки и не предоставляет прозрачных планов. Пользователи отмечают, что в игре по-прежнему много багов, странный баланс, а разработчики так и не исправили огромный вес PC-версии игры.

"Мы заботимся о сообществе" - это чистая корпоративная отговорка.
Эта номинация - явно шутка. Возможно, им стоило её получить в прошлом году, но точно не в этом.

Победители TGA станут известны 12 декабря 2025 года.

Лучшую поддержку из года в год можно ноу мен скаю раздавать и не ошибетесь)

1
Спустя 600 часов, можно сказать только одно, стрелоголовые дали жидкого