Helldivers 2 появилась на торрентах - игру запустили через автономную сборку HellForge + Goldberg

В сети появилась неофициальная автономная сборка Helldivers 2, созданная на базе проекта HellForge и Goldberg Steam Emulator. В отличие от обычной установки HellForge, которая проверяет наличие купленной игры в библиотеке Steam, новая Portable-версия позволяет запускать игру в офлайн-режиме без стандартной проверки владения через Steam.

В основе сборки лежит Helldivers 2 Build 25480438. Именно эту версию разработчики HellForge выбрали в качестве постоянной базы проекта. HellForge запускает отдельную копию игры с локальным серверным бэкендом вместо официальной инфраструктуры Arrowhead и позволяет использовать модификации, новые виды оружия, стратагемы, изменённые характеристики и дополнительные уровни сложности.

При этом речь не идёт о полноценной замене актуальной версии Helldivers 2. HellForge намеренно закреплён за Build 25480438 и развивается как отдельная модифицируемая экосистема со своим локальным бэкендом. Официальная Galactic War, актуальные обновления Arrowhead и инфраструктура основной версии игры к ней не относятся.

Сам HellForge в последние недели заметно расширил возможности. В версии 0.3.0 разработчики добавили публичный матчмейкинг и синхронизацию модов. Теперь пользователям проекта необязательно заранее искать партнёров через Discord или играть только с друзьями — подходящие сессии могут отображаться публично, а клиент способен определить используемые хозяином матча модификации.

В результате вокруг Helldivers 2 постепенно формируется отдельная неофициальная среда, существующая параллельно основной версии игры. Появление готовой Portable-сборки с Goldberg стало следующим этапом этого процесса: теперь сторонние разработчики объединили локальную инфраструктуру HellForge с альтернативной реализацией функций Steam.