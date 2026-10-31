Helldivers 2 появилась на торрентах - игру запустили через автономную сборку HellForge + Goldberg

В сети появилась неофициальная автономная сборка Helldivers 2, созданная на базе проекта HellForge и Goldberg Steam Emulator. В отличие от обычной установки HellForge, которая проверяет наличие купленной игры в библиотеке Steam, новая Portable-версия позволяет запускать игру в офлайн-режиме без стандартной проверки владения через Steam.
В основе сборки лежит Helldivers 2 Build 25480438. Именно эту версию разработчики HellForge выбрали в качестве постоянной базы проекта. HellForge запускает отдельную копию игры с локальным серверным бэкендом вместо официальной инфраструктуры Arrowhead и позволяет использовать модификации, новые виды оружия, стратагемы, изменённые характеристики и дополнительные уровни сложности.
При этом речь не идёт о полноценной замене актуальной версии Helldivers 2. HellForge намеренно закреплён за Build 25480438 и развивается как отдельная модифицируемая экосистема со своим локальным бэкендом. Официальная Galactic War, актуальные обновления Arrowhead и инфраструктура основной версии игры к ней не относятся.
Сам HellForge в последние недели заметно расширил возможности. В версии 0.3.0 разработчики добавили публичный матчмейкинг и синхронизацию модов. Теперь пользователям проекта необязательно заранее искать партнёров через Discord или играть только с друзьями — подходящие сессии могут отображаться публично, а клиент способен определить используемые хозяином матча модификации.
В результате вокруг Helldivers 2 постепенно формируется отдельная неофициальная среда, существующая параллельно основной версии игры. Появление готовой Portable-сборки с Goldberg стало следующим этапом этого процесса: теперь сторонние разработчики объединили локальную инфраструктуру HellForge с альтернативной реализацией функций Steam.
до судебных исков от пососони 3...2...1...
а че там делать в одиночку то? один против орды жуков? если только кто мод на ботов хотя бы запилит...
Правильно, нех было свой EAC вводить из за которого не поиграть теперь
по уму делают онлайны на базе эмуляторов для ps2 и ps3 т.к. они законны, например socom2, mgo2, lastofus - работали и будут работать десятилетиями, а на что надеется пк-порт актуальной, поддерживаемой игры с модифицированным кодом? - соня их вместе с калом съест