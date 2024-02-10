Helldivers 2 преодолела отметку в 119 000 одновременных игроков в Steam

Helldivers 2, безусловно, выглядела многообещающе в преддверии своего запуска, но уровень успеха, которым она пользуется с самого начала, несколько удивляет. После выхода кооперативный шутер от третьего лица стал самым крупным запуском Sony в Steam на сегодняшний день, набрав более 81 000 одновременных игроков на платформе - больше, чем такие хиты, как God of War, Marvel's Spider-Man Remastered и Horizon Zero Dawn, и с тех пор это число продолжает расти.
На момент написания статьи, согласно данным SteamDB, пиковое количество одновременных пользователей Helldivers 2 в Steam составляет 119 117 человек. На данный момент в нее играет больше игроков, чем в такие игры, как Call of Duty, Team Fortress 2 и недавно вышедшую Granblue Fantasy: Relink, у которой был впечатляющий старт. Кроме того, Helldivers 2 стала первой игрой, изданной Sony, которая преодолела отметку в 100 000 одновременных игроков в Steam.
Разработчик Arrowhead Game Studios намерен выпускать бесплатный контент после запуска в течение некоторого времени в виде новых биомов, врагов, целей и сюжетных обновлений, среди прочего.
Helldivers 2 доступна на PS5 и PC.
Народ, у Вас тоже появляется бесчувствие играя с джостика dualsense ?
Т.е хочу сказать, что играя с джостика не ощущаю выхлопа, нет этого "Вау" эффекта, как от SM, Returnal, forza5, будто бы разработчики что-то с вибрацией и моторчиками сделал не то...