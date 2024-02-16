Helldivers 2 преодолела отметку в 255 000 одновременных игроков в Steam

После выхода Helldivers 2 на рынок прошло совсем немного времени, и игра стала самым крупным релизом Sony в Steam за все время, и с тех пор ее популярность продолжает расти. Совсем недавно игра достигла очередного рубежа, перешагнув отметку в 200 000 одновременных игроков в Steam. Теперь кооперативный шутер снова превзошел сам себя.
Согласно данным SteamDB, пиковое количество одновременных пользователей Helldivers 2 в Steam сейчас составляет более 250 000 игроков - 255 189, если быть точным. На момент написания статьи в игру играют более 131 764 игроков. Учитывая, что утро пятницы, тот факт, что игра продолжает привлекать столь значительную аудиторию, чрезвычайно впечатляет, и будет интересно посмотреть, как будет выглядеть количество игроков в ближайшие выходные.
Ранее на этой неделе в игре было более 360 000 одновременных игроков на PS5 и PC (хотя вполне вероятно, что с тех пор пик был поднят выше). Хотя Sony еще не объявила официально о количестве проданных копий игры, несколько дней назад генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт сообщил, что игра разошлась тиражом около миллиона копий.
Студия также заявила, что после более успешного, чем ожидалось, запуска Helldivers 2 она собирается расширить свою команду, чтобы ускорить реализацию планов по пострелизной поддержке, которые будут включать в себя бесплатные новые биомы, врагов, цели и сюжетные обновления. Только не ждите поддержки PvP в ближайшем (или отдаленном) будущем.
Оптимизация ни к чёрту, но стимовцы схавали. Как всегда.
Имхо, за такие лаги нужно рефанд оформлять. А через пол-года по скидке -70% можно брать
Может надо свой калькулятор обновлять или нормально настраивать. Много с кем играл, ни кто не жаловался оптимизацию, при этом у всех очень разные конфиги. А вот сервера как раз проблема и нах них много кто ругается.
Никто не жаловался? А я вот слышал обратное. Может им игру на 9 часов позже выпустить?
И да, проблема с серверами- тоже ж0па.