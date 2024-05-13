Helldivers 2 превратилась в лайв-сервис игру во второй половине её разработки

Кооперативный шутер Helldivers 2 вышел в начале этого года и завоевал огромную аудиторию фанатов, несмотря на сложные отношения геймеров с играми-сервисами. Проект от студии Arrowhead Game Studios и Sony показывает практически идеальное представление элементов лайв-сервиса с постоянными обновлениями, интересными мероприятиями для сообщества и действительно бесплатным контентом для всех. Как оказалось, Helldivers 2 в начале разработки была несколько иной, изначально авторы вообще не задумывали её такой, какой её увидели игроки в феврале этого года.
Об этом сообщил ведущий сценарист Helldivers 2, Расс Никель, во время разговора с журналистами из Inverse. В рамках интервью разработчик признался, что команда Arrowhead решила превратить шутер в лайв-сервис уже во второй половине разработки, когда многие аспекты были уже готовы. Учитывая популярность и продажи игры, это было правильное решение авторов.
Некоторое время Arrowhead не знала, будет ли сиквел игрой с живым сервисом. Но по мере того, как мы все больше обсуждали эту тему, стало ясно, что это будет очень крутой опыт живого сервиса, где сюжет может постоянно меняться, так что он действительно кажется живым.
— говорит Расс Никель.
Когда я пришел, уже была игра, в которую было интересно играть. Вторая половина разработки заключалась в добавлении сюжета и определении того, во что именно превратится играбельный прототип.
— продолжает разработчик.
По мнению Никеля, главная заслуга интересного развития Helldivers 2 сейчас заключается в том, что всеми мероприятиями руководит гейм-мастер. Он выполняет по сути ту же роль мастера (рассказчика) в D&D, только с миллионами игроков, а не с пятью-шестью.
А как понять что я элита? // Стас Габенов
Если бы не политика сони - игра бы и дальше радовала и развивалась, а теперь сониопущенцы загубили всё привязкой к не нужному псн
Слоупок