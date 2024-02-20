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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.7 182 оценки

Helldivers 2 продолжает доминировать в свежем чарте продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 13 по 20 февраля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Кооперативный шутер Helldivers 2 продолжает привлекать новых игроков и уверенно удерживает первое место в списке самых прибыльных игр в Steam, за которым следует портативный компьютер Steam Deck и выживалка Palworld, которая не стремится сдавать свои позиции.

Last Epoch должна покинуть ранний доступ на этой неделе с выходом масштабного обновления 1.0, что и подстегнуло продажи, позволив ролевому экшену занять 8 место. А на шестом расположилась Deep Rock Galactic: Survivor, успех которой удивил самих создателей.

Благодаря крупному патчу, Baldur's Gate 3 смогла вновь попасть в список самых прибыльных игр прошлой неделе, но только на 10 месте.

Suicide Squad: Kill The Justice League, которая на прошлой неделе уже была на 50 месте, вылетела из топ-100

  1. Helldivers 2
  2. Steam Deck
  3. Palworld
  4. Helldivers 2 - Upgrade to Super Citizen Edition
  5. Call of Duty
  6. Deep Rock Galactic: Survivor
  7. Granblue Fantasy: Relink
  8. Last Epoch
  9. Enshrouded
  10. Baldur's Gate 3
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
rewgerg43252

Там настолько много микротранзакций?

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