Helldivers 2 продолжает доминировать в свежем чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 13 по 20 февраля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Кооперативный шутер Helldivers 2 продолжает привлекать новых игроков и уверенно удерживает первое место в списке самых прибыльных игр в Steam, за которым следует портативный компьютер Steam Deck и выживалка Palworld, которая не стремится сдавать свои позиции.
Last Epoch должна покинуть ранний доступ на этой неделе с выходом масштабного обновления 1.0, что и подстегнуло продажи, позволив ролевому экшену занять 8 место. А на шестом расположилась Deep Rock Galactic: Survivor, успех которой удивил самих создателей.
Благодаря крупному патчу, Baldur's Gate 3 смогла вновь попасть в список самых прибыльных игр прошлой неделе, но только на 10 месте.
Suicide Squad: Kill The Justice League, которая на прошлой неделе уже была на 50 месте, вылетела из топ-100
- Helldivers 2
- Steam Deck
- Palworld
- Helldivers 2 - Upgrade to Super Citizen Edition
- Call of Duty
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Granblue Fantasy: Relink
- Last Epoch
- Enshrouded
- Baldur's Gate 3
Там настолько много микротранзакций?