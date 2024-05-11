Helldivers 2 снята с продажи ещё в 3 странах; разработчики не знают что происходит

Helldivers 2 по-прежнему снимается с продажи в Steam во многих странах, даже после того, как издатель Sony Interactive Entertainment (SIE) отказался от крайне спорного мандата PSN.
Ранее SIE пыталась заставить игроков Helldivers 2 на ПК привязать активную учетную запись PlayStation Network через несколько месяцев после запуска, что привело к массовой кампании по бомбардировке обзоров и удалению игры из Steam в более чем 170 странах без PSN. В конце концов Sony отказалась от этого и сохранила привязку учетных записей как простой вариант, но доступ к крупнейшему шутеру года по-прежнему ограничен во многих странах.
Согласно записям в базе данных Steam, Helldivers 2 теперь удалена из Steam в трех других странах, не имеющих PSN — Эстонии, Латвии и Литве. Неясно, смогут ли существующие владельцы Helldivers 2 в этих странах по-прежнему играть в игру.
Похоже, эта новость стала неожиданностью даже для разработчиков игры из Arrowhead Studios. «Мы понятия не имеем, что происходит», — сказал генеральный директор Йохан Пилестедт в ответ игроку на канале Discord игры. «Большинство разработчиков находятся в отпуске, и мы только что узнали об этом от сообщества. Мы хотим, чтобы игра была доступна по всему миру».
Сони обиделись просто, что их в чан с гов**м окунули.
Ну так они сами в него залезли, кто ж виноват. И выходить видимо не хотят.
скорее всего. Не смогли смириться что все праздновали маленькую победу )), но они решили жать до конца
Это не Сони а Стим удаляет их игры, получается игра в стиме продается, но при привязке покупатель может получить бан. Тогда Стим могут люди по судам затаскать. Вот что бы этого избежать Стим игру и убирает с продажи. Гост оф Тсусима также полетит. Сейчас Сони или нафиг уберет обязательную привязку или их игры будут в Стиме продаваться только в тех странах где Сони есть официально.
стим не решает такие вопросы, они удаляют с продаж игры по двум причинам, кончилась лицензия у обладателя или по требованию обладателя
Все верно, они не будут решать. Проще удалить. Нафиг им этот скандал.
Совсем упоролись.как насрать не только себе в штаны но и в штаны разработчикам.
Ну или стреляют дробью себе в лицо.
насрано там было всегда, сосони просто продолжают гадить и активно размазывать по сраке
Вместо того что бы сделать доступным свой PSN всем кому не лень и КУПАТЬСЯ в деньгах!
Сонята выбрали путь дриснеской крысы???
Что у них случилось?
японское бешенство.
Моя мстяяяяяяяяяяяяяяяяя...
Шутка зашла слишком далеко) Сейчас все продажи аннулируют и эти клоуны с отпуска сразу проедут на биржу труда или что у них там есть для безработных) Всё вижу Я примерно так : сони - сейчас натяну этих игроков на принудительное PSN. Игроки - подержите моё пиво))))))))))))))))))))))))))
щяс бы не дай бог- случилось бы так что сони может потерять всё и сразу, дурь на этом врятли закончиться.
Главное зачем ? В чем профит то ? Просто взять и отрезать 2/3 мира для продаж. Типа мы сделали игру, но играть быдем в нее на пустых серверах, сами с собой ! Ощущение, что они хотят банкротить разрабов... а не получается, т.к. игра слишком хорошо продалась.
Ладно там против РФ, Кореи, Китая - они типа толерантно прогнулись под запад... но остальной то мир за что ?
втф? рф - толерантно прогнулись под запад - ага, щяс бы войн не было и безработица упала бы.
не играл в это фуфло и ещё сто лет проживу без очередного проходного шутера)
Да уж, что не день, то новая "радость". То Bethesda решила продолжать выпускать патчи для Fallout 4, то принудительный возврат средств у Призрака Цусимы (Хотя в РФ и так не купить прямо в Steam, а через ключи, надуюсь, игру не отберут), теперь еще вот это продолжается. В данном случае прям Sony хочет совершить харакири на PC.
А зачем покупать, если тебя считают недостойным этого? Качай бесплатно. // Егор Черпак
Не велика потеря, разрабы и так постепенно убивают игру. Сони просто им помогают))
Сонька молодца.жжет напалмом.Обмазалась овнецом с ног до головы.и дальше продолжает наваливать.хаха.....
Почему бы arrowhead не стать самостоятельными? На фоне успеха шутера это самый лучший выход из ситуации
опущенцы из сони загрустили и продолжают делать всё, что бы терять прибыль
Кто-то перебрал с чашечкой
Балтийских тигров выписали из белых людей? Можно их лица к осмотру предъявить?
Урок похоже не усвоили )
Sony касадоры ужалили, похоже. Фляга совсем засвистела
Это выглядит как обидка на отзывы стима, а разработчики включили режим дурака. Если юзеры не хотят привязывать ПСН к Стиму, то и мы (сони) закроем игры в регионах - вот на что это похоже
А игроки куколды им уже положит отзывы настроили! А сони вновь хреном по губам своим клиентам провела😂
мне или кажется, или сайт наводнили боты. вы посмотрите на их ники
Тут всегда были боты.
ты о чём - уже давно роботы комментируют - восстание машин уже было если чё.
Это просто скрипт который отправляет комменты с PG в комменты новости ВК, и наоборот, из комментов ВК в комменты на PG.
*бип-буп*
садомаза какая то // Alex Shhelkun
ааааааааааааа они снимают везде ааааааааааааааааа, слева, справа, сверху.............................................. это прям на атаку инопланетян напоминает.
Сони ведет себя в опу в полную // Андрей Павлов