Helldivers 2 стал третьим по величине релизом PlayStation на ПК

Helldivers 2 вышла на ПК всего несколько часов назад, а игра уже пользуется большим успехом. Кооперативный шутер от PlayStation и Arrowhead Game
Как показано ниже, за несколько часов после релиза на ПК Helldivers 2 набрала в Steam более 62 тысяч одновременных игроков. Хотя эти цифры и так впечатляют, они продолжают потихоньку расти. Поэтому мы можем ожидать еще более высоких показателей, когда наступят выходные.
Благодаря этому значению игра стала третьим по величине релизом PlayStation на ПК по количеству одновременных игроков. Ранее этот титул принадлежал Horizon Zero Dawn.
Horizon Zero Dawn достигла пика в 56,5 тысяч одновременных игроков. Тем временем God of War остается на первом месте с 73,5 тыс. одновременных игроков. На втором месте также находится Spider-Man Remastered с 66,4 тыс. одновременных игроков.
Несмотря на обнадеживающие цифры, релиз Helldivers 2 на ПК столкнулся с некоторыми проблемами. Многие оставили негативные отзывы об игре в Steam, ссылаясь на античит, используемый разработчиками. Только 54% отзывов положительные, несмотря на большое количество игроков, зарегистрированных в игре.
Средства массовой информации также еще не написали рецензию на игру. Хотя Helldivers была далеко не самым крупным проектом PlayStation, ее всегда считали недооцененной жемчужиной среди фанатов, поэтому будет интересно посмотреть, как сиквел проявит себя в еженедельном чарте продаж Steam.
Следующий крупный ПК-порт бывшего эксклюзива PlayStation, Horizon Forbidden West, должен выйти в марте.
Таким образом, игровому гиганту есть чем занять ПК-геймеров в ближайшем будущем.
Получше дестени в текущем его виде
Надеюсь пекари не опозорят звание самой боярской платформы и в ближайшие дни с легкостью достигнут рекорда минимум в 100к пользователей
Пока там есть старый античит сомневаюсь, что будет большой онлайн. Многие адекватные люди не хотят пускать в своя ядра процессора всякое дерьмо, которое потом не достанешь