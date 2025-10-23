Helldivers 2 стала проще: Arrowhead ослабила врагов и усилила оружие после критики игроков

Студия Arrowhead Game Studios выпустила крупное обновление для кооперативного шутера Helldivers 2, направленное на улучшение игрового баланса. После выхода патча Into the Unjust многие фанаты пожаловались на чрезмерную сложность — враги стали слишком живучими, а оружие казалось неэффективным. Разработчики прислушались к сообществу и внесли масштабные изменения.

Главное новшество — переработка характеристик оружия. Большинство основных стволов, метательных гранат и стратагем получили ощутимое повышение урона. Особое внимание уделено пистолетам-пулеметам: теперь они эффективнее в ближнем бою, а снижение урона на дистанции стало менее заметным. Arrowhead отметила, что хотела подчеркнуть их роль как оружия для коротких схваток.

Одновременно с этим команда ослабила врагов. Представители всех трёх фракций — иллюминаты, терминиды и автоматы — получили уменьшенное здоровье и реже появляются на поле боя. Кроме того, «Левиафаны» больше не появляются за пределами городских зон, что снизит риск внезапных атак.

Обновление также исправило множество ошибок и внесло мелкие правки в механику передвижения и взаимодействия с окружением. Среди забавных деталей — теперь игроки не смогут забираться на ящик с боеприпасами.

Полный список изменений уже опубликован на странице Helldivers 2 в Steam. Судя по первым отзывам, фанаты положительно восприняли обновление — игра вновь стала комфортнее и ближе к той динамике, за которую её полюбили.