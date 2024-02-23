Helldivers 2 теперь поддерживает до 700 000 одновременных игроков

Генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт обратился к социальной сети X (бывший Twitter), чтобы объявить, что Helldivers 2 теперь имеет более высокий лимит одновременных игроков на сервере. Хотя студия все еще ожидает, что игра достигнет этого предела, особенно в выходные, это означает, что больше игроков смогут играть, и время ожидания входа в Helldivers 2 станет более терпимым.
Новый лимит одновременного присутствия игроков в Helldivers 2 на PC и PS5 составляет 700 000 человек - примерно на 50 % больше, чем предыдущий лимит в 450 000 одновременных игроков. В серии удаленных твитов Пилестедт также сообщил, что студия осторожно увеличивает лимит по мере необходимости, чтобы не допустить очередного обвала.
"У меня есть последнее обновление на сегодня", - сказал Пилестедт. "Мы обновили максимальный лимит CCU до 700 000. К сожалению, мы ожидаем, что CCU достигнет этого уровня. Мы считаем, что время ожидания станет гораздо более терпимым".
В анонсе твита Пилестедт также сообщил, что в серверную инфраструктуру Helldivers 2 будут внесены некоторые финальные улучшения, которые позволят улучшить игру для большого количества игроков, ожидаемых в эти выходные.
Helldivers 2 доступна на PC и PS5.
Звучит как вызов
Ну посмотрим..