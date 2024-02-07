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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.9 56 оценок

Helldivers 2 вошла в десятку бестселлеров Steam

monk70
Новости

Завтра большая премьера Helldivers 2. В последнее время Sony и Arrowhead Game Studios очень щедро делились с нами информацией об игре. Все говорит о том, что проектом заинтересовалось действительно большое количество людей. Игра недавно вошла в топ бестселлеров Steam.

Кооперативное приключение на PlayStation 5 и ПК выглядит великолепно. Разработчики также подтвердили, что намерены развивать игру, предлагая игрокам бесплатные обновления. Все это было очень тепло встречено. Helldivers 2 на данный момент занимает 6-е место в рейтинге, а впереди игру Sony опережают только такие хиты, как Counter Strike, PUBG, Apex Legends и Palworld.

Более того, большинство этих игр являются бесплатными, поэтому результат Helldivers 2 еще более приятен.

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
powerGLASS

Вопрос: на эту игру распространяется ограничение по активации игр от сони в РФ, если они являются её издателем?

3
IY1982

скорее всего да, но можно же приобрести и на турецкий/казахский аккаунт

-4