Helldivers 2 вошла в десятку бестселлеров Steam

Завтра большая премьера Helldivers 2. В последнее время Sony и Arrowhead Game Studios очень щедро делились с нами информацией об игре. Все говорит о том, что проектом заинтересовалось действительно большое количество людей. Игра недавно вошла в топ бестселлеров Steam.
Кооперативное приключение на PlayStation 5 и ПК выглядит великолепно. Разработчики также подтвердили, что намерены развивать игру, предлагая игрокам бесплатные обновления. Все это было очень тепло встречено. Helldivers 2 на данный момент занимает 6-е место в рейтинге, а впереди игру Sony опережают только такие хиты, как Counter Strike, PUBG, Apex Legends и Palworld.
Более того, большинство этих игр являются бесплатными, поэтому результат Helldivers 2 еще более приятен.
Вопрос: на эту игру распространяется ограничение по активации игр от сони в РФ, если они являются её издателем?
скорее всего да, но можно же приобрести и на турецкий/казахский аккаунт