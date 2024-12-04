Helldivers 2 возвращает доверие геймеров - рейтинг игры в Steam достиг 95% положительных отзывов за последние 30 дней

Helldivers 2 оказалась одним из самых обсуждаемых релизов этого года. Игра отлично стартовала, но затем вызвала много споров из-за дополнительного требования иметь учётную запись PSN (которое в конечном итоге было отменено из-за критики игроков), а также из-за неблагоприятных изменений в игровом балансе, которые сделали его более справедливым, но в то же время менее приятным.
Однако разработчики приняли мнение сообщества близко к сердцу, внеся необходимые исправления, и теперь можно сказать, что эти усилия дали ожидаемые результаты. В Steam среди отзывов, опубликованных игроками за последние 30 дней, 95% хвалят Helldivers 2, что платформа классифицирует как «исключительно положительный» прием игры.
Среди всех отзывов, опубликованных с момента релиза, 74% являются положительными. Очевидно, что недавние изменения были очень восторженно восприняты игроками, и разработчикам удалось вернуть симпатии сообщества.
У игры также хорошие результаты активности. Рекорд за прошедшие выходные составил 34 000 игроков, играющих одновременно. Helldivers 2 вряд ли достигнет того же уровня успеха, что и сразу после релиза, когда в неё одновременно играло более 400 000 человек на ПК. Однако её нынешних показателей достаточно, чтобы удержать игру на плаву.
Helldivers 2 вышла 8 февраля этого года. Игра доступна на ПК и PlayStation 5.
О чем вы вообще? Контента нет кроме патчей и фиговых наборов оружия и брони, которыми никто не пользуется, как какие то подачки. Народ уже давно ливнул под обещания новой рассы и дофига контента, о котором говорят с лета
что ты подразумеваешь под новым контентом в этой игре? и никто новую раСу не обещал
А ты сам не видишь, что там ничего нового не добавляют?
Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
Что отвалилось, я только недавно начал играть, там онлайн огромный до сих пор
Не мешай стэндаперам соревноваться в петросянтве
Где ? Сосоню не берём, их сразу в лес отключая кроссплей. т.к. они на своих кривосенсах, даж не могут юзать стратогемы на ходу, на боксоподобных падах можно.
С геймпада любого играть в хеллдайверов, это хелл, я обычно играю игры от 3го лица с геймпадом но хейлдайверы и спейсмарины 2 на клавамыше в сотню раз удобнее
Тут каждый дрочет как он хочет, но факт есть факт. Ещё хз как ща но что в марине что в ХД2 как только в пачке плоешник можно ставить на то что миссия нахрен крашится. Но речь не об том, онлайн та где ?
Не понятно с чего ? Игру так и не вернули в ~ 170 стран, онлайн уже давно не тот что был.
Ага и 80%планет на жуках ,не активны.
чё, серьёзно?
рыночек не умеет принимать "близко к сердцу", он холодный и бездушный, рассчётливый и прагматичный, в нём нет места эмоциям
Ну таки шо, там фракция-то новая объявила? // Иван Марков
Мне кажется, что сони просто хотели по максимуму продержаться внимание, и тупо создавали инфоповод // Роман Номад
Скажи это Сони
Я думал они новую рассу выкатят спустя месяца 3 после релиза, ну максимум полгода, а они только батлпасы на лоха клепают, пошли они нахер) все шансы были сделать культовую игру, все просрали.
Какого лоха, их кто то за реальные деньги покупает ?
Если делают постоянно, значит покупают.
у меня там кредитов под 10к, я этими пасами обмазаться могу. Не разу не занёс, хотя в первые дни порывался. Но мой стим пополнить нереально )
Я купил один по началу, дробовик огненный хотелось, а то все с дробовиками, а я как лох с пукалкой, да и то рублей 300 закинул не . Остальное нафармил
Схавали?