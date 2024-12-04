Helldivers 2 возвращает доверие геймеров - рейтинг игры в Steam достиг 95% положительных отзывов за последние 30 дней

Helldivers 2 оказалась одним из самых обсуждаемых релизов этого года. Игра отлично стартовала, но затем вызвала много споров из-за дополнительного требования иметь учётную запись PSN (которое в конечном итоге было отменено из-за критики игроков), а также из-за неблагоприятных изменений в игровом балансе, которые сделали его более справедливым, но в то же время менее приятным.

Однако разработчики приняли мнение сообщества близко к сердцу, внеся необходимые исправления, и теперь можно сказать, что эти усилия дали ожидаемые результаты. В Steam среди отзывов, опубликованных игроками за последние 30 дней, 95% хвалят Helldivers 2, что платформа классифицирует как «исключительно положительный» прием игры.

Среди всех отзывов, опубликованных с момента релиза, 74% являются положительными. Очевидно, что недавние изменения были очень восторженно восприняты игроками, и разработчикам удалось вернуть симпатии сообщества.

У игры также хорошие результаты активности. Рекорд за прошедшие выходные составил 34 000 игроков, играющих одновременно. Helldivers 2 вряд ли достигнет того же уровня успеха, что и сразу после релиза, когда в неё одновременно играло более 400 000 человек на ПК. Однако её нынешних показателей достаточно, чтобы удержать игру на плаву.

Helldivers 2 вышла 8 февраля этого года. Игра доступна на ПК и PlayStation 5.