ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 1 276 оценок

Helldivers 2 возвращает доверие геймеров - рейтинг игры в Steam достиг 95% положительных отзывов за последние 30 дней

monk70
Новости

Helldivers 2 оказалась одним из самых обсуждаемых релизов этого года. Игра отлично стартовала, но затем вызвала много споров из-за дополнительного требования иметь учётную запись PSN (которое в конечном итоге было отменено из-за критики игроков), а также из-за неблагоприятных изменений в игровом балансе, которые сделали его более справедливым, но в то же время менее приятным.

Однако разработчики приняли мнение сообщества близко к сердцу, внеся необходимые исправления, и теперь можно сказать, что эти усилия дали ожидаемые результаты. В Steam среди отзывов, опубликованных игроками за последние 30 дней, 95% хвалят Helldivers 2, что платформа классифицирует как «исключительно положительный» прием игры.

Среди всех отзывов, опубликованных с момента релиза, 74% являются положительными. Очевидно, что недавние изменения были очень восторженно восприняты игроками, и разработчикам удалось вернуть симпатии сообщества.

У игры также хорошие результаты активности. Рекорд за прошедшие выходные составил 34 000 игроков, играющих одновременно. Helldivers 2 вряд ли достигнет того же уровня успеха, что и сразу после релиза, когда в неё одновременно играло более 400 000 человек на ПК. Однако её нынешних показателей достаточно, чтобы удержать игру на плаву.

Helldivers 2 вышла 8 февраля этого года. Игра доступна на ПК и PlayStation 5.

6
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Wigor-K

О чем вы вообще? Контента нет кроме патчей и фиговых наборов оружия и брони, которыми никто не пользуется, как какие то подачки. Народ уже давно ливнул под обещания новой рассы и дофига контента, о котором говорят с лета

11
ckott4

что ты подразумеваешь под новым контентом в этой игре? и никто новую раСу не обещал

2
Wigor-K ckott4

А ты сам не видишь, что там ничего нового не добавляют?

0
Шмоня Натанзон

Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.

4
Unicorling

Что отвалилось, я только недавно начал играть, там онлайн огромный до сих пор

1
Night Driving Avenger Unicorling

Не мешай стэндаперам соревноваться в петросянтве

0
DezkQ Unicorling

Где ? Сосоню не берём, их сразу в лес отключая кроссплей. т.к. они на своих кривосенсах, даж не могут юзать стратогемы на ходу, на боксоподобных падах можно.

1
Unicorling DezkQ

С геймпада любого играть в хеллдайверов, это хелл, я обычно играю игры от 3го лица с геймпадом но хейлдайверы и спейсмарины 2 на клавамыше в сотню раз удобнее

1
DezkQ Unicorling

Тут каждый дрочет как он хочет, но факт есть факт. Ещё хз как ща но что в марине что в ХД2 как только в пачке плоешник можно ставить на то что миссия нахрен крашится. Но речь не об том, онлайн та где ?

1
kotasha

Не понятно с чего ? Игру так и не вернули в ~ 170 стран, онлайн уже давно не тот что был.

1
UndisturbedDelbert

Ага и 80%планет на жуках ,не активны.

0
Pycckuu_XAKEP
Однако разработчики приняли мнение сообщества близко к сердцу

чё, серьёзно?

рыночек не умеет принимать "близко к сердцу", он холодный и бездушный, рассчётливый и прагматичный, в нём нет места эмоциям

0
Пользователь ВКонтакте

Ну таки шо, там фракция-то новая объявила? // Иван Марков

0
Пользователь ВКонтакте

Мне кажется, что сони просто хотели по максимуму продержаться внимание, и тупо создавали инфоповод // Роман Номад

0
shit again

Скажи это Сони

-1
Dark1994

Я думал они новую рассу выкатят спустя месяца 3 после релиза, ну максимум полгода, а они только батлпасы на лоха клепают, пошли они нахер) все шансы были сделать культовую игру, все просрали.

-1
Unicorling

Какого лоха, их кто то за реальные деньги покупает ?

0
Dark1994 Unicorling

Если делают постоянно, значит покупают.

-1
DezkQ Dark1994

у меня там кредитов под 10к, я этими пасами обмазаться могу. Не разу не занёс, хотя в первые дни порывался. Но мой стим пополнить нереально )

0
Wigor-K Unicorling

Я купил один по началу, дробовик огненный хотелось, а то все с дробовиками, а я как лох с пукалкой, да и то рублей 300 закинул не . Остальное нафармил

0
Akalaka

Схавали?

-1