Helldivers 2 встречается с Halo 3: ODST - кроссовер и релиз на Xbox Series уже 26 августа

26 августа станет особенным днём для поклонников Xbox: Helldivers 2 выходит на Series X|S и одновременно запускает масштабный кроссовер с Halo 3: ODST. Arrowhead совместно с Microsoft подготовили «легендарную заслугу» — боевой пропуск, наполненный контентом, вдохновлённым культовой серией.

Игроков ждёт арсенал классики: штурмовая винтовка MA5C со счётчиком патронов, пистолет-пулемёт M7S с глушителем, дробовик M90A с фонарём и знаменитый SOCOM с лазерным прицелом. В дополнение к оружию появятся два комплекта брони — «Адский прыгун» и «Разведчик», дающие бонусы к скрытности и защите ног.

Коллекция дополняется плащами, карточками, новым титулом и зелёным окрасом для техники и капсул высадки. Всё это доступно за 1500 суперкредитов — дороже стандартных пропусков, но разработчики уверяют: «снаряжение достойно легенды».

Старт кроссовера назначен на 26 августа в 15:00 мск — и именно тогда Helldivers 2 впервые выйдет на Xbox Series. День, который объединит две легенды.