Helldivers 2 выйдет 8 февраля 2024 года

После анонса в начале этого года Helldivers 2 была назначена на 2023 год, однако ждать многопользовательский шутер придется несколько дольше, чем предполагалось ранее. Sony и Arrowhead Studios представили игру на недавней презентации State of Play, где также объявили о задержке до начала следующего года.
Также были показаны новые геймплейные кадры, демонстрирующие напряженную схватку с огромным и, откровенно говоря, пугающим противником, известным как Желчный Титан, над которым группа игроков работает вместе, а также краткие подробности о том, как будет работать прогресс и разблокировки в игре. Геймплейный трейлер можно посмотреть ниже.
Игра Helldivers 2 выйдет в начале следующего года, 8 февраля, для PS5 и ПК (через Steam). Предварительные заказы на многопользовательский шутер от третьего лица начнутся примерно через неделю, 22 сентября.
Ха,так она из изометрии в Скайрим превратилась?Так в принципе даже лучше,до сих пор помню боль от кривого управления,ещё и изометрию так "удачно" прикрутили.