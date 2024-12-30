Helldivers 3 уже на подходе? Создатели второй части поделились амбициозными планами по развитию игры

Интересное заявление сделал творческий директор Helldivers 2 Йохан Пилестедт — оказывается, вторая часть игры постепенно превратится в третью. И произошло это из-за обычного разговора с фанатами.

Началось всё с того, что один из игроков попросил увеличить размер команд на максимальной сложности с 4 до 8 человек. Пилестедт ответил, что уже обсуждал этот вопрос раньше — пока что это невозможно из-за ограничений движка и сетевой архитектуры. Правда, в студии всё-таки думают над этой идеей.

В ответ другой фанат пошутил, что придётся ждать Helldivers 3 до 2032 года — мол, там уже точно можно будет играть восьмером и даже плавать. Но реакция Пилестедта оказалась неожиданной.

«Мы превращаем Helldivers 2 в Helldivers 3... так что вы, возможно, правы», — ответил директор.

Правда, насчёт плавания он был менее оптимистичен:

«Не думаю, что возможно плавать в тяжёлой броне с винтовкой и дополнительным оружием. Да и вообще, в наших играх протагонисты никогда не умели плавать».

Похоже, разработчики готовят для Helldivers 2 настолько масштабные обновления, что со временем игра фактически станет новой частью серии.