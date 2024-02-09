IGN показала 18 минут игрового процесса Helldivers 2

В ролике Helldivers 2, снятом IGN на PC в разрешении 4K и 60 кадров в секунду, показано около восемнадцати минут игрового процесса кооперативного шутера от Arrowhead Games Studios.
Helldivers 2, самый популярный релиз Sony на ПК, набирает впечатляющие обороты, а мнения об игре пока в основном положительные, несмотря на некоторые технические проблемы.
В ролике вы можете посмотреть несколько эпизодов в кооперативном режиме для трех игроков, оценить прочность игры и разнообразие врагов - ключевые аспекты успешного шутера.
Как это часто бывает с онлайновыми продуктами, нам придется подождать несколько дней, чтобы увидеть первые рецензии от критиков на Helldivers 2.
Мини карты нет , придется крутиться как юла, боты судя по видео прут со всех сторон.
Пздц "проблема", реально...
я думал она типа xcomа пошаговая