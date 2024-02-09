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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.7 69 оценок

IGN показала 18 минут игрового процесса Helldivers 2

butcher69
Новости

В ролике Helldivers 2, снятом IGN на PC в разрешении 4K и 60 кадров в секунду, показано около восемнадцати минут игрового процесса кооперативного шутера от Arrowhead Games Studios.

Helldivers 2, самый популярный релиз Sony на ПК, набирает впечатляющие обороты, а мнения об игре пока в основном положительные, несмотря на некоторые технические проблемы.

В ролике вы можете посмотреть несколько эпизодов в кооперативном режиме для трех игроков, оценить прочность игры и разнообразие врагов - ключевые аспекты успешного шутера.

Как это часто бывает с онлайновыми продуктами, нам придется подождать несколько дней, чтобы увидеть первые рецензии от критиков на Helldivers 2.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Hugemozg

Мини карты нет , придется крутиться как юла, боты судя по видео прут со всех сторон.

1
LUCIFER_AGR

Пздц "проблема", реально...

0
Александр Мотошвили

я думал она типа xcomа пошаговая

0